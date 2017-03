Baja precio de gasolina para Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

El precio de la gasolina Magna presentará una reducción de su precio a partir de este 1 de marzo, derivado de los incentivos fiscales otorgados por la Federación en la franja fronteriza.



El nuevo acuerdo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala el estímulo para Mexicali y hasta 20 kilómetros al interior del país desde la línea fronteriza, válido hasta el 3 de marzo.



Hasta este martes, el precio máximo de las gasolinas era de 16.12 pesos, pero con el incentivo fiscal de .58 centavos, el precio queda en 15.54 pesos por litro.



En algunas zonas del valle de Mexicali y San Felipe, los precios de la gasolina Magna serán de 16.02 pesos, al ser menor el incentivo fiscal de la Federación para este periodo.



Para Tijuana no se programaron incentivos ni reducciones de los precios máximos, por lo que el precio de 15.99 pesos por litro de Magna queda vigente.



Sin embargo, San Luis Río Colorado recibirá un estímulo fiscal del 1 al 3 de marzo de 3.36 pesos, por lo que el precio máximo de la gasolina Magna en esta ciudad será de 12.76 pesos por litro.



La gasolina Premium en Mexicali quedará a razón de 17.91 pesos por litro para este mismo periodo.



Gasolineros no están obligados



Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Rubén Márquez Espinoza, dijo que los concesionarios no están obligados a aplicar el incentivo.



Es opcional su aplicación pero los pondría en desventaja competitiva para quienes sí lo apliquen y oferten la gasolina en menor costo.



Rodrigo Llantada Ávila, integrante de esta asociación, dijo que son ya varias estaciones de servicio las que prevén la aplicación de este estímulo y la reducción del precio a partir de este miércoles.