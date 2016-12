Relación con Donald Trump, el reto de EPN en el 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La relación con Donald Trump es uno de los mayores retos para el 2017 para la administración del presidente Enrique Peña Nieto La Presidencia de la República aún no ha anunciado cuándo será la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo Jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, pero sin duda sería para después del 20 de enero, cuando entre en funciones la nueva administración de la Unión Americana.El pasado 23 de noviembre, de gira por Guaymas, Sonora, el presidente Peña Nieto aclaró que el diálogo de México con la administración Trump será “de gobierno a gobierno” una vez que el magnate defina a su gabinete e inicie funciones el 20 de enero.Pese a versiones extraoficiales en el sentido de que Luis Videgaray , ex secretario de Hacienda y operador de la visita de Trump a Los Pinos en 2016, se ha encargado de tener acercamientos informales con el equipo del republicano, el mandatario dijo que no ha designado a nadie para asumir la representación del gobierno mexicano en esta relación."Será una vez ya definido el gobierno, por parte del gobierno electo de Estados Unidos, con quien las instituciones y el gobierno de México esté entablando relación", dijo Peña Nieto en noviembre pasado.El presidente de la República ha dialogado por teléfono con Trump; la última vez ocurrió el 7 de noviembre tras el triunfo del republicano en los comicios presidenciales estadounidenses. De acuerdo con Peña ese día desarrolló una conversación fluida en la que recogió una amplia disposición para poder dialogar."He señalado una y otra vez que habremos de hacer del diálogo la forma de poder encontrar con el nuevo gobierno de Estados Unidos una ruta para establecer una nueva agenda en la relación bilateral que aborde los temas sensibles para ambos gobiernos en un marco de absoluto respeto a nuestras soberanías. En un marco y disposición para construir y ésta será la tarea a la que habremos de abocarnos una vez que el gobierno asuma tal responsabilidad”."Todo lo demás, quiero dejarlo en claro, son meras especulaciones, no tiene ningún sustento, el Gobierno de la República sigue trabajando a través de las distintas dependencias del gobierno, a través de sus titulares para asumir plenamente la que es hoy su responsabilidad", puntualizó Peña Nieto.