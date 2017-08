Javier Duarte "pone pausa" a su huelga de hambre

(SUN)

El pasado sábado, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, hizo una pausa en la huelga de hambre que sostiene desde el 17 de agostos para comer una sopa de verduras junto con su hermano, quien lo visitó en el Reclusorio Preventivo Oriente.



El familiar del ex mandatario ingirió dicho alimento alrededor de las 16:30 horas y no volvió a probar algo más.



De acuerdo con los reportes médicos del sistema penitenciario, Duarte Ochoa se mantiene con agua, miel y limón principalmente, además de que su estado de salud es revisado tres veces al día y se reporta que ha perdido peso, pero se encuentra consciente y ubicado en tiempo y espacio.



Javier Duarte determinó iniciar la huelga de hambre en protesta por la “persecución política” que han sido objeto y tiene en la cárcel a varios de sus ex colabores, por el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, a quien calificó como el dictador.



Por lo pronto las autoridades del gobierno capitalino confirmaron que después de lo ingerido el pasado sábado, mantiene la huelga de hambre hasta el momento.