Trump vino por la "foto del recuerdo" y utiliza a Peña para validarse: Fox

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente Vicente Fox afirmó que con su visita a México el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, “nos está utilizando como pueblo y está utilizando "al presidente Peña (Nieto) para validarse como líder capaz del diálogo”.



En un video subido a redes sociales, el ex mandatario de origen panista afirmó: “Donald J. Trump, hoy viniste a mi querido México, ensuciando sus bellas tierras y ofendiendo aún más a nosotros los mexicanos ¿De verdad, no tienes ni poquita vergüenza? Te lo dije una vez y te lo digo de nuevo ¡No eres bienvenido en mi país!”.



Durante su mensaje, quien gobernó México de 2000 a 2006 dijo que Trump no es bienvenido a México y que 130 millones de mexicanos nos sentimos ofendidos por su presencia en nuestro país ya que con su discurso ha denigrado el trabajo de nuestros paisanos, esparcido un discurso de odio y de miedo.



Indicó el republicano vino a México sólo a dar un discurso que favorezca su candidatura en Estados Unidos, “su visita es una artimaña, un engaño que manifiesta poca calidad de su discurso político”.



Insistió que Trump vino con una diplomacia muy forzada en la que ya nadie cree. “Vino por la foto del recuerdo, a darnos el violín con palabras bonitas. Vino usted por la foto del recuerdo”.



“Nos está utilizando como pueblo. Está usted utilizando al presidente Peña para validarse como líder capaz del diálogo, pero las pruebas están sobre la mesa”.



La mayor de ellas, enfatizó, es su ridícula intención de construir un muro entre países vecinos, países hermanos y países asociados en comercio. “Su visita es una farsa”, puntualizó.