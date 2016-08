Gasolinas las consumen los de mayores ingresos, señala Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que en México la gasolina no la consume todo el mundo, sino el consumidor directo son solamente quienes tienen automóvil.“Otro dato que a veces se escapa, resultado de la implementación de la reforma energética, es el gas LP, la gasolina no la consume todo mundo, ahorita vamos a hablar de las gasolinas, la gasolina es un consumidor directo, solamente aquel que tiene un automóvil o que tiene un vehículo; el gas LP lo utilizan prácticamente todas las familias mexicanas, particularmente en las comunidades apartadas, y ustedes lo saben mejor que yo, es un artículo esencial de primera necesidad”, aseguró Luis Videgaray Al emitir su discurso en la Tercera Reunión Plenaria de los diputados federales del PRI, Videgaray dijo que desde el gobierno federal se busca ya no subsidiar las gasolinas con la liberación del precio de este combustible, pues solamente las consumen las personas con mayores ingresos en este País.“Las gasolinas las consumen fundamentalmente las personas de mayores ingresos en este país, les comparto un dato: El 40% del consumo de gasolinas lo realiza el 10% de mayores ingresos de la población, el 70% de la población, lo realiza el 30% con mayores ingresos, por lo tanto, cuando se hace, como se hizo en la administración pasada, a pesar de los constantes incrementos en la gasolina, se subsidiaba el precio de la gasolina”, declaró Videgaray.Recordó que hubo años en que los subsidios llegaba a los 150 mil millones de pesos, “se está en realidad subsidiando a los que más tienen, no es un subsidio progresivo, si queremos apoyar a las familias que menos tienen, tenemos otros instrumentos de política pública mucho más eficaces empezando en el gasto en salud, el gasto en educación, y en programas sociales, el subsidio a la gasolina no es una forma de distribuir mejor el ingreso o la riqueza”, agregó.Confirmó que el gobierno federal está analizando liberar el precio de las gasolinas a partir del próximo año y eso se definirá la próxima semana cuando entreguen el Paquete Económico para el 2017 en la Cámara de Diputados.Al emitir su discurso en la Tercera Reunión Plenaria de los diputados federales del PRI, Videgaray dijo que en el gobierno federal están explorando esa posibilidad porque todavía no están viendo las inversiones fluir, ni empresas invirtiendo en almacenamiento, ductos o en gasolinerias.“Estamos explorando la posibilidad de proponerles a ustedes y al Congreso de la Unión acelerar esta transición, por qué, porque ahorita estamos en esta transición, todavía no vemos las inversiones fluir, todavía no vemos empresas invirtiendo en almacenamiento, en ductos, en gasolineras, que sepan nos va a permitir tener mayor competencia es un tema complejo, es un tema que, sin duda, tiene aristas técnicas que requieren análisis”, declaró el funcionario federal.