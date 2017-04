Detienen a otro ex funcionario de Javier Duarte en Veracruz

XALAPA, Veracruz(SUN)

El ex director de Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García, fue detenido y recluido en el penal de Pacho Viejo, acusado de presuntos desvíos de recursos públicos.



El ex funcionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General del Estado en la carretera Xalapa-Perote y de inmediato puesto a disposición de un Juez de Control en la penitenciaria de Pacho Viejo, asentado a 15 kilómetros de la ciudad de Xalapa.



Al ex servidor público se le acusa de los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y coalición.



De acuerdo a las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), durante el ejercicio fiscal del 2015 se determinó un probable daño patrimonial por 279 millones de pesos en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a cargo de Francisco Antonio Valencia García.



Una vez concluida la Fase de Comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2015, realizaron hasta 23 observaciones con presunto desvío de recursos o que no fueron solventados ni justificados.



“Se determinó que existen observaciones por presunto daño patrimonial equivalentes a un monto de $279,104,691.72 pesos, detalladas en el apartado de Observaciones”, señaló el reporte oficial.



Dentro de las principales irregularidades cometidas por la CAEV se encontraban adeudos a proveedores, anticipos a empresas y personas por obras no ejecutadas, además de saldos sin recuperar, así como contribuciones fiscales y créditos fiscales pendientes.



La dependencia, en ese año, manejó recursos hasta mil 638 millones de pesos, aproximadamente, con lo que debía ejecutar al menos 209 obras y acciones. Las observaciones que se le hicieron, tanto financieras como técnicas, sumaron 42 en total.



Aunque solo se auditaron 69 obras públicas, los auditores encontraron que se entregaron anticipos por 210 millones de pesos, pero no se encuentran avances de las obras o se desconoce su estatus.



De la revisión a la cuenta de Deudores Diversos, se determinó también que existe un saldo por mil 792 millones 462 mil pesos, del cual la Comisión no presentó la recuperación, depuración y/o cancelación.



De la revisión y análisis de la cuenta de Proveedores, se determinó que en el saldo hasta el 31 de diciembre de 2015, existe un importe por 80 millones de pesos el cual no ha sido liquidado y/o depurado.



Además en el reporte el Orfis reconoce que derivado de irregularidades que ya se presentaban desde el 2014, la CAEV no fue elegible por la Comisión Nacional del Agua para recibir recursos por los ejercicios 2015 y 2016.



De agosto del 2013 a noviembre de 2015, Francisco Antonio Valencia García estuvo a cargo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz.