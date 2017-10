Reconoce Peña Nieto retraso en reconstrucción tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reconstrucción por los sismos de septiembre en Oaxaca y Chiapas llevará más tiempo debido a que ha significado un reto la remoción de escombros y la limpia de terrenos de las casas que se vinieron abajo.



A finales de septiembre, el mandatario nacional estimó que la reconstrucción de viviendas se realizaría en cuatro meses, pues el gobierno federal buscaba que las viviendas estuvieran reconstruidas para principios del próximo año.



Sin embargo, durante un recorrido por la Bahía de Paredón en Chiapas, el presidente dijo a medios de comunicación que sólo faltan dos meses para año nuevo, por lo que no puede asegurar que se tengan todas las casas construidas para esas fechas.



"Yo creo que en dos meses estaremos muy avanzados, no puedo asegurar que tengamos las casas todas reconstruidas.

"Si uno ve las imágenes de cuando venimos la primera vez y lo que ha sido un gran reto y no es menor, yo pensé que sería más rápido y no ha sido ni tan rápido ni tan fácil la remoción de escombros. Sacar los escombros, limpiar los terrenos sí ha significado un gran reto, sobre todo en traer maquinaria tanto a Chiapas como a Oaxaca", expuso.



En una segunda visita a esta localidad pesquera de Chiapas, el mandatario explicó que unas 500 máquinas están trabajando en esta entidad para limpiar los terrenos de escombro.



"Está tomando de hecho más tiempo lo que es la remoción de escombros, la demolición y la limpieza de los terrenos.



"Pero ya estamos avanzando, con esta visita es casi presenciar a poco más de un mes de distancia ya todo lo que es el proceso de reconstrucción. Esto debería irse más rápido. Las casas deben reconstruirse más rápido", afirmó.



Aunque no aceptó que fuera un retraso, dijo que en Chiapas ya se ha terminado la remoción de escombros, pero Oaxaca "tiene otras condiciones bien complicadas, incluso para entrar a las calles de algunas localidades".



"Solamente Juchitán son más de 7 mil casas que hay que demoler y ahí estamos como a la mitad o menos de la mitad.



"Sí está representando un gran reto. No era solamente llegar y traer los tabiques y las varillas, sino que habría que limpiar primero. Una vez con los terrenos limpios y con el apoyo de la gente, así como con los diversos mecanismos es como vamos a reconstruir rápidamente", adelantó.



Durante un discurso ante la población de Paredón pidió no distraer a otras cosas el apoyo económico dirigido a la reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.



A casi dos meses del terremoto de 8.2 grados Richter que acudió Chiapas, el mandatario, acompañado de gran parte de su gabinete ampliado y del gobernador del estado, Manuel Velasco, recorrió la Bahía de Paredón, una de las zonas más afectadas.



Tras la supervisión de las obras de reconstrucción, Peña Nieto fue presentado en un evento multitudinario por Luis Enrique Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



Ante la comunidad de Paredón el presidente dijo que "hay algo que hemos querido cuidar, que realmente el apoyo que estamos otorgando de manera conjunta el gobierno federal y del estado de Chiapas, que estamos sumando recursos, se aplique a la reconstrucción, que no se distraiga ese apoyo económico a otras cosas".



Explicó que en Chiapas se registraron daños en 60 mil viviendas, de las cuales 9 mil tuvieron daños totales. Además, adelantó que casi el total de escombro que dejaron los derrumbes quedaron limpios por completo.



Sostuvo que en todo el país se cuentan 16 mil escuelas afectadas, por lo que la labor de reconstrucción "tomará varios meses".

Expuso que se están reubicado a alumnos en escuelas donde las hay y también en aulas provisionales para no perder el año escolar.



En la Bahía de Paredón, una región pesquera, el mandatario nacional se comprometió a construir una clínica y, para ello, instruyó al titular de la Secretaría de Salud, José Narro, a que lo haga en los próximos cuatro meses.