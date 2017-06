En 23 estados aumentaron los homicidios durante 2016

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante 2016 en México se registró un deterioro significativo en las condiciones de seguridad del País con el incremento de la incidencia de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.



La organización Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) reportó que de acuerdo con datos del estudio anual Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2016, el homicidio doloso se dispersó por todo el territorio, porque 23 entidades mostraron un incremento respecto a 2015.



De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) analizadas por el observatorio, el homicidio doloso se incrementó 20.78%, lo que se traduce en 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes.



El secuestro contabilizado por el fuero común incrementó 4.62%; la extorsión aumentó 1.14%; el robo con violencia subió 2.53% y el robo con vehículo 1.27%.



El ONC reportó que 2016 registró 22 mil 935 víctimas, lo que significa una tasa de 18.76 víctimas por cada 100 mil habitantes.



Con estas cifras, la tasa tanto por carpetas de investigación iniciadas como por víctimas se incrementaron 20.78% y 21.55%, respectivamente, en comparación con 2015.



Del total de homicidios registrados durante el año pasado 62% se cometieron con arma de fuego.



"No sólo aumentó el homicidio, si no que este empezó a ser un problema en entidades donde no lo era, aumenta en 23 de las 32 entidades; en materia de homicidio doloso 10% de los delitos que se cometieron en 2016 tuvo a víctimas múltiples en homicidios y lo que estamos viendo es que la mayor parte de los homicidios se están cometiendo con armas de fuego", alertó Francisco Rivas, director del ONC.



Las carpetas de homicidio doloso se concentraron en la región Centro del País, con 32% del total; el alza más considerable se percibió en la zona occidente con un incremento de 40.10% respecto a 2015.



El análisis realizado por el observatorio señala que el año pasado las cifras de secuestro se incrementaron únicamente en el fuero común y disminuyeron en el fuero federal. Al combinar los resultados de las carpetas de investigación iniciadas se destaca que en total, por ambos fueros, el delito disminuyó 0.26%; durante 2016 se contabilizaron mil 383 víctimas.