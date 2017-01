Nueve empresas en BC "lavaron" dinero para "Chapo":Fiscalía de NY

TIJUANA, Baja California(SUN)

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló que nueve empresas establecidas en Baja California “lavaron” dinero para Joaquín “El Chapo” Guzmán en los últimos diez años.



Esta semana presentaron un documento en el que describen que el narcotraficante amasó su fortuna a través de una red de “lavado” de dinero en empresas de renombre, que incluyen restaurantes y lotes de autos.



Nueve se localizan en el estado norteño, donde el capo mexicano estableció como centro de operaciones desde la década de 1990; los establecimientos, explican los documentos, permitieron el enriquecimiento multimillonario del cártel de Sinaloa.



Las empresas son: hacienda “Cien años”, un restaurante de comida mexicano localizado en una de las zonas de mayor plusvalía de Tijuana; Cocina de Tijuana; Copyred; circuito electrónico; grupo Horta Zavala; club deportivo Ojos Negros; Genética Import-Export; Genética ganadera Rancho Alejandra; Autos Mini Baja California.



La Fiscalía de Nueva York presentó esta evidencia para solicitar que “El Chapo” pague su defensa, y es que desde que fue extraditado a Estados Unidos ha sido representado por una organización civil “Public Defenders of New York” que no han cobrado al capo.



Argumentan, hizo una fortuna como líder del cártel de Sinaloa en las últimas dos décadas.