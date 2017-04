Activarán operativo por "puente" del día del Trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que puso en marcha el dispositivo de seguridad, vigilancia y orientación en las carreteras federales con el fin de disuadir la comisión de delitos y auxiliar a los usuarios durante este fin de semana largo, por la conmemoración del Día del Trabajo.



En un comunicado, la CNS informó que se instalarán puestos de ayuda y orientación a los usuarios en terminales aéreas y de autobuses, puertos marítimos, centros turísticos, puntos fronterizos, así como en los 49 mil kilómetros de carreteras federales del país, a partir de las 00:00 horas de este sábado.



Detalló que en este operativo, que concluirá a las 24:00 horas del lunes 1 de mayo, participan 8 mil 641 elementos, apoyados con 3 mil 820 carros radio patrulla y 163 motocicletas, quienes a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de los paseantes, llevan a cabo los operativos: Cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros; Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad.



Agregó que también el operativo Radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos; Telurio, para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses; Caballero del Camino, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera; Viajero Seguro, que consiste en revisiones aleatorias en centrales camioneras y Medicina Preventiva en el Transporte (30 D), con el que se revisa el estado físico de conductores y vehículos en general.



La CNS- Policía Federal recomendó a la sociedad a tomar las precauciones que garanticen un viaje seguro, para lo cual exhorta a seguir las siguientes recomendaciones: no exceder los límites de velocidad, no manejar cansado, no llevar menores de edad en la parte delantera de los vehículos, no conducir en estado de ebriedad, revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje, respetar las señales viales, no rebasar por la derecha ni por el acotamiento.



La dependencia federal agregó que en caso de detenerse se deben colocar reflejantes u objetos que llamen la atención de los conductores, utilizar lugares indicados para descanso y no detenerse en sitios desolados, así como tener buena visibilidad en el vehículo, con el fin de que el conductor pueda observar la carretera y a quienes transitan por ella.



La Comisión Nacional de Seguridad-Policía Federal informó que puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 088, donde se reciben y atienden denuncias -que pueden ser anónimas-, así como la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, el correo ceac@cns.gob.mx y la aplicación PF Móvil, la cual está disponible para todas las plataformas de telefonía celular.