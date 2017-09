Diputados analizarán eliminación del financiamiento a partidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Puntos Constitucionales sesionará el próximo miércoles para definir la ruta de discusión y dictamen de las iniciativas para eliminar "el pase automático" de procurador a fiscal General de la Nación, la reorganización de la Fiscalía General y la eliminación del financiamiento público a partidos.



El presidente de este órgano legislativo, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, informó que se tomarán en cuenta todas las iniciativas, entre ellas, la de organizaciones civiles para que sean incluidas en los dictámenes.



Desmintió que esté obstaculizando la discusión sobre este asunto y la reducción de recursos públicos a partidos como lo afirmó el diputado priísta, Braulio Guerra, secretario de la Comisión.



"Miente el señor Braulio: a mí no me ha llegado ninguna iniciativa ni ninguna solicitud para que convoquemos a la Mesa", indicó Acosta Naranjo.



"El señor Braulio, creo que trae calentura. Ha de tener fiebre, está enfermito, porque a mí no me ha llegado ningún oficio, ninguno. Que enseñe el oficio de recibido. ¿Dónde está?...parece que anda muy acelerado", insistió.



Dijo que en su calidad de presidente de la Comisión le está dando prioridad a los temas citados, prueba de ello es la reunión sostenida ayer con representantes de los colectivos ciudadanos "Fiscalía que Sirva" y "Vamos por Más", que proponen la instalación del método de Parlamento Abierto que ayude a generar un documento de consenso entre las organizaciones civiles y legisladores.



Informó además que la iniciativa que presentó el PRI para quitar dinero público y plurinominales a partidos, apenas le fue turnada este jueves a la Comisión por parte del presidente de la Mesa Directiva, el Diputado priísta Carlos Ramírez Marín.



Reiteró que en todos los temas se tomarán en cuenta todas las iniciativas, no sólo la del PRI como éste pretende.



"Hay otras iniciativas que se han discutido en materia de financiamiento público a partidos. El chiste es que todo mundo estamos de acuerdo en discutir y en tomar decisiones lo más pronto posible", insistió.



De tal manera que confirmó que convocará el miércoles para darle continuidad al conjunto de los trabajos de la Comisión, donde están, entre otras, estas nuevas iniciativas presentadas. "Así que no hay ninguna intención de congeladora ni nada".