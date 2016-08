Cierran 230 comercios por "plantón" de CNTE en Tuxtla Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Unos 230 pequeños comercios y microempresas cerraron y son afectados en el Centro de esta ciudad por “el plantón” de más de 100 días de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denunció el presidente de la Unión de Comerciantes, Locatarios y Vecinos de Tuxtla Gutiérrez, Sergio Gerardo Peña Klayen.



El representante de las microempresas precisó que en la zona de campamentos magisteriales, 175 comerciantes “cerraron sus cortinas”, la caída baja de las ventas. No llegan los compradores ni consumidores, debido además al incremento de la inseguridad, subrayó.



A las micro-empresas ubicadas en el zócalo, se añaden otros 50 pequeños comercios más ubicados en los alrededores.



En conferencia de prensa, Peña Klayen señaló que a la fecha debido a la crisis económica en el sector, se perdieron alrededor de 500 empleos que repercuten directamente en esas familias trabajadoras.



El Centro se convirtió en un punto violento por el aumento de la presencia de centroamericanos y bandas delincuenciales “que al amparo de los campamentos magisteriales salen a lesionar, amagan con armas y se meten a los negocios, sin que exista atención ni respaldo de las autoridades municipales”. Esto no quiere decir que los maestros sean los responsables de tales actos, aclaró.



El presidente de la Unión de Comerciantes pidió la aplicación de operativos policíacos y migratorios para “ limpiar las calles de tanto centroamericano que viene a agredirnos”, así como impulsar una mesa de diálogo entre los comerciantes y La Coordinadora para plantearles los problemas que les genera el movimiento.



"Corresponde a los maestros sin en verdad quieren ser reconocidos como los paladines de la lucha del pueblo, detectar a esas bandas ( de delincuentes) y echarlos para afuera y avisarnos para que la autoridad los someta” dijo.



Pero además, “el pueblo, los comerciantes afectados exigimos a los gobiernos, a los maestros, “porque ellos como burócratas forman parte también del gobierno” que nos dejen trabajar, que se busque un mecanismo para que los microempresarios aseguren con su labor “el sustento diario”, les dijo.



Nosotros, subrayó, no somos empresas transnacionales a las que ellos combaten, vivimos al día, no tenemos techo financiero, como las grandes empresas, lo único que pedimos es que nos liberen el Centro.



Los docentes pueden seguir en su lucha que creen que es justa pero que no lesionen nuestro patrimonio, nuestros negocios y la planta productiva del centro de Tuxtla Gutiérrez, puntualizó.



La CNTE paró labores el 15 de mayo y se instaló en “plantón” en el zócalo de esta ciudad. Mantiene además movilizaciones, bloqueos, toma de plazas comerciales, empresas trasnacionales y medios de comunicación.