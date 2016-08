AMLO pide debatir sobre reformas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De gira por Jalisco, el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, propuso abrir un debate nacional sobre las reformas estructurales, “para reponer el procedimiento”.“Propongo abrir un debate nacional para informar a la gente sobre el significado de cada reforma aprobada, porque no se debe contestar una imposición con otra. Hay un término que usan los abogados, que se llama reponer el procedimiento, vamos a hacer eso”, aseveró.En una asamblea informativa, el tabasqueño reiteró su apoyo al movimiento magisterial, además, sostuvo que Morena demanda el diálogo para resolver el conflicto lo más pronto posible.“También, y creo que lo saben los maestros, en 21 meses, se va a terminar esta pesadilla, porque en 2018 vamos a revisar cada una de las reformas estructurales, que pasaron de noche”, dijo.Al demandar justicia por el asesinato de Humberto Ortíz, dirigente de Morena en Jalisco, señaló que desde el sexenio de Felipe Calderón ha habido un millón de víctimas de la violencia que no han tenido justicia.En entrevista al termino de la asamblea informativa en Tonalá, el líder de Morena detalló que “no hay información de las autoridades sobre este asesinato, así como no la ha habido para un millón de víctimas de violencia de 2006 a la fecha, desde que Calderón robó la Presidencia”.Obrador lamentó que, hasta ahora, no exista castigo para los responsables del asesinato de Ortíz García y calificó como un desastre la impartición de justicia en el país, “tanto de gobiernos del PRI como del PAN. Son irresponsables e ineficientes”.Acusó “a la mafia que más daña a México” como la culpable de la violencia, “es la mafia de la política, la mafia que encabeza el ex presidente priísta, Carlos Salinas de Gortari, pero a la que también pertenece Enrique Peña Nieto y los panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón ”.Sobre infiltrados en Morena, López Obrador respondió que “esa encomienda tienen, porque hay quienes trabajan para la Secretaría de Gobernación, le informan a Miguel Ángel Osorio Chong todo lo que ocurre”.Pidió a los integrantes de Morena no preocuparse por este asunto, “habrá gente sin convicciones, que traiciona, pero el objetivo del partido es superior: transformar a México”.