"Layín" alista megafiesta pero endeuda a empleados

NAYARIT(SUN)

Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, alcalde de San Blas, Nayarit, organiza una fiesta de cumpleaños para el próximo 30 de diciembre en la que se estima que gastará aproximadamente 5 millones de pesos. Sin embargo, hace 58 días los 170 trabajadores sindicalizados del ayuntamiento mantienen un plantón frente a la presidencia municipal y trabajan bajo protesta porque se les adeudan pagos que suman 14 millones de pesos.



“Todos están invitados” dice Layín en cada sitio al que acude a presumir que en su fiesta de cumpleaños en su natal Haristemba estarán Julión Álvarez, Maribel Guardia y La Arrolladora Banda El Limón. Para los trabajadores del municipio suena más bien a ofensa porque ellos no han cobrado la primera quincena de diciembre, el aguinaldo y otras prestaciones.



José Barajas, secretario general de la sección 9 del Sindicato Único de Trabajadores al Servico del Estado y los Municipios (Sutsem) con sede en San Blas, señaló que esta situación no sólo afecta a los sindicalizados pues ni los policías ni los trabajadores de confianza cobraron la quincena anterior y parece que no lo harán el próximo 31 de diciembre; en total son al rededor de 300 empleados.



“La falta de pago a los trabajadores del ayuntamiento también afecta la economía del pueblo porque se consume menos en los comercios y no hay dinero circulando”, señaló.



El líder sindical refirió que además de la primer quincena de diciembre y los aguinaldos, Layin adeuda a los trabajadores la prima vacacional y algunas jubilaciones que se dieron desde mayo pasado.



“Estamos inconformes con la forma de conducirse del alcalde porque hay muchas necesidades en el municipio y tal vez sí es su dinero de él pero fue electo y tiene una responsabilidad para administrar y estar al pendiente del municipios de San Blas. A la mejor podría invertir ese dinero aquí para poder solucionar algunas de las necesidades del municipio”, respondió Barajas cuando se le pidió su opinión sobre la fiesta que organiza el edil y el auto que regaló este lunes a Rubí, la quinceañera de San Luis Potosí.



Aseguró que la molestia que sienten los trabajadores la comparte mucha gente de San Blas, pues ha hecho promesas que no es capaz de cumplir.



Layín se ha reunido con Águeda Galicia, la lideresa estatal del Sutsem y ha dicho que tiene la intensión de pagar pero –recuerda Barajas– no ha logrado conseguir un préstamo de 8 millones de pesos con el banco Interacciones.



“Su secretario y la tesorera nos han dicho que están a la espera de que se resuelva la autorización del préstamo para pagar aguinaldos, como se hace cada año y donde el gobierno del estado es el aval”, dijo.