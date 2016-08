Marco jurídico de bodas gay, resuelto: Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Miguel Barbosa Huerta (PRD) estableció que el marco jurídico como está, en materia de matrimonios igualitarios, “está resuelto”.Cualquier pareja homoparental de cualquier estado de la República a la que se niegue el derecho de contraer matrimonio podrá promover un juicio de amparo y a través de ello conseguirá el ejercicio de ese derecho, señaló el coordinador de la bancada perredista en el Senado.Señaló que el abandono o deslinde del priísmo a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto “no tiene consecuencias reales”, dijo el legislador de izquierda, al sustentar el apoyo de su bancada a los derechos de las parejas gay a contraer matrimonio civil.Informó que su bancada presentará su propia iniciativa, que inclusive podría ser “idéntica a la del Ejecutivo”, con el propósito de mantener el interés y construir un debate articulado y ordenado, estableció Barbosa Huerta.El apoyo del legislador y de la bancada senatorial priísta se sustenta en que “las preferencias sexuales o la orientación sexual son derechos humanos que tienen que ser garantizados bajo los principios mencionados de igualdad y no discriminación (...).“Negar el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo resulta discriminatorio y atenta contra su dignidad y libertades”, informó Barbosa Huerta.El coordinador de los senadores perredistas reportó que “en 12 estados se aprobó en sus códigos civiles la legalidad de los matrimonios igualitarios, es decir, armonizaron su legislación ordinaria al texto constitucional y a los criterios de la Suprema Corte”.En 20 entidades están pendientes de actualizar el marco legal, y aún mantienen una legislación ordinaria, contra la Constitución y los criterios de la SCJN, expuso.Consideró que el asunto de los matrimonios igualitarios “está siendo aprovechado por la cúpula eclesiástica para recuperar espacios de poder perdidos.“El tema de los derechos derivados de la dignidad humana, de las preferencias sexuales, de la orientación sexual, del derecho al matrimonio entre las parejas del mismo sexo, insisto, ya está resuelto por la Constitución y la Corte; si se debaten, debe ser por el conjunto de la sociedad y no, como se pretende, resolverlos entre la Iglesia y el Poder Civil. Hay que recordar que el Estado mexicano es laico”.Al respecto, la Conferencia del Espiscopado Mexicano (CEM) reiteró el jueves que “el cuidado y fortalecimiento del vínculo entre un hombre y una mujer que yace en la esencia de la institución matrimonial, cobra así sentido como un medio para fortalecer a nuestra sociedad y proteger y promover a aquellos que más lo necesitan, comenzando por los niños que lleguen a ser fruto de esa unión.“Es por ello que muchos mexicanos —creyentes y no creyentes; católicos y miembros de otras asociaciones religiosas— manifiestan su entusiasmo por la jornada ciudadana, a la que centenares de organizaciones de la sociedad civil han convocado, bajo la coordinación y dirección del Frente Nacional por la Familia, para celebrar la riqueza que esta institución aporta al bien común de nuestra nación”, respecto a lo cual reiteró su apoyo a estas movilizaciones que se realizarán los próximos 10 y 24 de septiembre.