Difunden videos de riña en Totolapan que dejó 13 heridos

(SUN)

Esta tarde se publicaron videos de la riña en Totolapan del viernes por la noche que dejó 13 personas heridas, por lo que Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno, afirmó que en Morelos no se permitirá que nadie, bajo el amparo de liderazgos o cargos públicos, violente el Estado de Derecho.Con relación a los hechos suscitados la noche de este viernes en Totolapan informó que un grupo vinculado a la organización Antorcha Campesina, con presencia de gente proveniente del Estado de México, de manera específica, de los municipios de Ixtapaluca, Chimalhuacán y Texcoco, impidió el inicio de la construcción del nuevo mercado con violencia.Explicó que a las 18:40 horas personas que llevaban consigo palos, machetes y bombas molotov, agredieron a la Policía Morelos que resguardaba, a petición de la alcaldesa de Totolapan, María de Jesús Vital Díaz, el terreno donde se construirá el mercado.Detalló en conferencia que estas personas aventaron petardos e incendiaron cinco locales del mercado; así como dos máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa constructora.“También dañaron dos unidades de la Policía Morelos y el Palacio Municipal. La situación quedó controlada a la media noche”, afirmó.Mencionó que como consecuencia de estas agresiones, se tiene el registro de 13 lesionados de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, entre ellos una mujer golpeada en la cabeza por una roca.Además, dijo, hay un lesionado del grupo agresor, por el manejo de un petardo; así como 4 detenidos por resistencia a particulares y daños.“Por estas agresiones, hacemos directamente responsables a los líderes de Antorcha Campesina", dijo Quiroz.De manera específica a Soledad Solís Córdova, dirigente estatal de Antorcha Campesina; así como a Indalecio Mejía, líder regional de la agrupación en el Estado de México; y Jaime Pérez Bernardino, líder de Antorcha Campesina en Totolapan, precisó.Indicó que el proyecto para la construcción del mercado no es una imposición, cuenta con el respaldo del pueblo.“El Gobierno del Estado reprueba la violencia. No permitirá que nadie, bajo el amparo de liderazgos o de cargos públicos, rompa el orden social y jurídico.En una sociedad democrática, la mayoría y minorías son escuchadas, pero en ningún caso se debe tolerar que se violente el Estado de Derecho”, finalizó.