Matan a supuesto sobrino del "Mayo" Zambada

CULIACÁN, SINALOA(SUN)

Cerca de una zona escolar, en el cruce de un puente vial sobre el Río Tamazula en Culiacán, fueron ejecutadas dos personas del sexo masculino, una de ellas fue identificada en forma extraoficial, como sobrino de Ismael Zambada García, "El Mayo Zambada", jefe del cártel del Pacífico.



Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes, sobre el puente que conecta la zona residencial de Isla Musala con el fraccionamiento la Campiña, en donde Edgar Geovanny Parra Zambada, junto con otra persona, fueron atacados con disparos de fusiles automáticos.



En los primeros peritajes practicados en el lugar de los hechos, a escasos metros de donde se ubica un colegio particular, establecen que las víctimas viajaban en un vehículo de modelo reciente, con placas del estado de Jalisco, de Norte a Sur.



Al descender de la rampa del puente y entroncar con la avenida El Dorado, los ocupantes de la unidad, descendieron e intentaron huir del lugar pero fueron alcanzados por sus agresores, los cuales les dispararon en varias ocasiones.



La Procuraduría de Justicia del Estado no emitió ninguna versión sobre la identidad de las dos personas ejecutadas en la zona residencia de la Campiña, al establecer que los datos, evidencias, testimonios y peritajes que se practican forman parte de la carpeta de investigación que se abrió.



Según versiones de cuerpos de seguridad consultadas, una de las víctimas, de nombre Edgar Geovanny Parra Zambada, es sobrino del "Mayo" Zambada.



La noche del pasado 10 de diciembre del 2015, en la colonia Hidalgo, Vicente Zambada Reyes, sobrino del Mayo Zambada, fue atacado por un grupo armado, al momento que intentaba subir a su camioneta de modelo reciente, junto con tres acompañantes.



Sobre la calle Francisco Medina, los peritos recolectaron más de cien cascajos percutidos de fusiles AK47.



En este atentado, falleció el hijo de Jesús Zambada García, "El Rey", detenido en el 2008, en la ciudad de México, así como uno de sus tres acompañantes, cuya identidad no se reveló.



Los hermanos Trinidad Humberto e Ignacio Oswaldo Ávila Benítez, los cuales acompañaban a las dos víctimas resultaron heridos, por lo que fueron internados en un hospital particular, bajo custodia.