SEP anuncia el cese de mil 255 maestros faltistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció sanciones para 44 mil 486 maestros y personal de apoyo de las escuelas de educación básica en cuatro estados, donde se manifiesta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no acudieron a laborar en los primeros cuatro días del ciclo escolar.La dependencia federal informó que a mil 255 docentes y trabajadores se les ha iniciado el proceso de separación de sus funciones por haber faltado cuatro días consecutivos a las escuelas en los estados de Oaxaca (mil 239) y Guerrero (16). A partir de que reciben la notificación se otorga un plazo de 10 días hábiles para que reúnan pruebas, presenten su caso y se defiendan. La autoridad tendrá otros 10 días hábiles para analizar la situación y resolver.El resto de las sanciones (43 mil 231) corresponden a maestros y trabajadores faltistas a quienes se les aplicarán descuentos por no presentarse a las aulas entre el lunes y el jueves: 41 mil 569 de Chiapas y mil 662 de Michoacán.El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, dijo que el gobierno federal tiene apertura al diálogo con el magisterio disidente siempre y cuando los niños estén en la escuela, pero no cederán ante la petición de revisar la reforma. Nunca se va a cancelar la reforma educativa. “No sacarla adelante cancela la oportunidad de que México avance en el siglo XXI”, dijo en reunión con legisladores del PVEM.