Aumenta 105% consumo de drogas en mujeres de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, de 2011 a 2017, el porcentaje de mujeres que consumió alguna vez en su vida un tipo de droga ilícita creció 105%, al pasar de 926 mil a 3.9 millones en ese lapso.



Respecto al consumo de sustancias nocivas por parte de los adolescentes, también entre las jóvenes se registró el mayor incremento con 222% comparado a 2011, que pasó de 127 mil a 412 mil, según la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016 que presentó el comisionado nacional contra las adicciones Manuel Mondragón y Kalb.



En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el titular de la Conadic mencionó que estas cifras son preocupantes, porque aunque no significa que sean personas adictas, con esto se logra una detección oportuna en caso de existir más probabilidades de desarrollar un uso serio de estas drogas.



El funcionario informó que el consumo de mariguana aumentó 55%, en 2011 la planta se consumía por 4.7 millones de personas y en 2017 por 7.3 millones. En la población de 12 a 17 años, pasó de 322 mil consumidores a 721 mil 800, lo que indica un incremento de 136%.



El uso de cocaína se mantuvo estable, pero se registró un mayor consumo de crack, metanfetaminas y alucinógenos en la población adolescente.



Mondragón y Kalb aseguró que las adicciones son “un problema de salud pública que representa un reto para todas las instancias de salud y también para la procuración de justicia por su grave impacto social, se debe trabajar para la reducción de demanda y controlar la oferta”.



Recordó que el trabajo de Conadic se centra en menores de edad, adolescentes y jóvenes, “este trabajo es lo que nos hizo evitar con la no recreación de la marihuana y dejarla en la legalización solamente para uso medicinal”, mencionó el comisionado.



Señaló que el incremento en el consumo de drogas por parte de los jóvenes tiene que ver con “problemas de marginación, falta de oportunidades deportivas, culturales, falta de información y participación ciudadana, hagamos esto y tendremos solución”.



En su intervención, José Narro Robles, secretario de Salud, aseguró que se tiene que combatir el consumo de las drogas en el país porque estas sustancias sólo generan el derrumbe de familias, el debilitamiento de estructuras y culminan en la muerte.



“Esto es un problema al que tenemos que seguir combatiendo con mayor energía y más efectividad, no estamos alcanzando lo que queremos, hemos visto datos preocupantes en materia de consumo, de tráfico, de ganancias, de blanqueo de diversificación del crimen organizado y de sus áreas de influencia, no tiene una solución y desde la salud debemos seguir combatiendo en la prevención y en el tratamiento”.



En el evento, también estuvo Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc), quien dijo que de acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2017, en el mundo existen 255 millones de consumidores de drogas ilícitas, de los cuales, 29.5 millones son consumidores problemáticos, solo uno de cada seis de ellos recibe tratamiento (16.7%) y 12 millones usan drogas inyectables de éstos, 1.6 millones viven con VIH, 6.1 viven con hepatitis C.



Señaló que México es el tercer país productor de amapola en el mundo, con más de 26 mil hectáreas cultivadas en el mundo, pero resaltó que ninguna otra nación ha erradicado tantos plantíos del opioide.



Sobre las drogas que más se consumen, dijo que la lista es liderada por la cannabis, que es consumida por 183.3 millones de personas (3.8% de la población mundial), le siguen los opioides, con 35 millones de consumidores, lo que indica un repunte en el mercado de la heroína.