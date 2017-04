Ahorrará INE 43.7 mdp por cancelación de voto por Internet

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó como “ahorro” los 43.7 millones de pesos que dejará de gastar en las auditorías para el proyecto de voto de los mexicanos en el extranjero, debido a que se canceló el proyecto del voto por Internet para el 2018.



El consejero presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, Ciro Murayama, informó a los partidos políticos que, dado que sí habrá voto para los connacionales en el extranjero, pero no habrá esa modalidad de voto vía web en el Proceso Electoral Federal 2018., no se ejercerán los recursos presupuestados para las auditorías a ese modelo.



“Comprometimos un objetivo de ahorro de 115 millones de pesos en las medidas de austeridad” aprobadas por el INE en febrero, recordó el consejero, “ya está claro que no iremos a la modalidad por internet y eso permite que esas dos auditorías no se realizarán y ese dinero se ha visto como una ahorro del instituto eso representa 38 % del total del ahorro previsto”.



Sin embargo los representantes del PAN, Ignacio Labra, y del PRD, Silvia Reza, expresaron que la cancelación de un proyecto no puede considerarse un ahorro.



“No es un ahorro, simplemente no se ejerció el gasto porque se suspendió el proyecto y el ahorro que quisiéramos estar viendo es de lo que se tiene proyectado” dijo el panista.



Junto con el representante de Movimiento Ciudadano, Guillermo Cárdenas, pidieron información desglosada por capítulo y partida de gasto, unidad responsable, así como información sobre las transferencias y movimientos presupuestales de una partida a otra.



En respuesta a los señalamientos de que el no gasto en un programa cancelado no es un ahorro, el consejero Murayama dijo que “el lenguaje coloquial no necesariamente se ajusta al lenguaje legal en términos presupuestales.



“Cuando uno consigue hacer algo con menos recursos, el voto de los mexicanos en el exterior no está comprometido, lo vamos a llevar a cabo, pero en una de las tres vertientes que la ley posibilita. Desde ese punto de vista se está yendo a una solución que permite un ahorro en términos formales”.



La consejera Dania Ravel compartió los razonamientos de los partidos aunque en estricto sentido es un ahorro que se debe reportar, aunque en el fondo éstos deben ser producto del buen ejercicio de los recursos.