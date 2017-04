Duarte regaló boleto de lotería premiado a su suegro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El suegro de Javier Duarte, Antonio Macías, se ganó la lotería el 31 de diciembre de 2009 con un boleto que le compró su yerno en un local del puerto de Coatzacoalcos, informa Televisa Macías en aquel momento señaló que se sacó la lotería “y está todo escrito y tengo forma de garantizarlo”.Javier Duarte entonces era diputado federal del distrito de Córdova y le regaló el cachito premiado a su suegro, según reveló días después Fidel Herrera, quien era gobernador de Veracruz.Pero 4 años antes, Antonio Macías Yazegei “Tony Macías”, ya se había sacado otra lotería.Fidel Herrera dijo en aquella ocasión que ya eran tres veces en diciembre que caía el premio mayor en Veracruz, recordando que hace tres años resultó él ganador cuando adquirió una serie en Los Portales de este puerto de Veracruz, recoge Al Calor Político “Les pido que revisen lo que les comenté a los diputados locales en mi última comparecencia, les comenté que compraran terminación en 1 de la lotería, pero no me hicieron caso y miren lo que pasó”, dijo Herrera.Hoy el suegro de Duarte es investigado por unas tierras ubicadas en una reserva territorial en Coatzacoalcos que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, entregó en 2007 para establecer el Parque Tecnológico Puerto México, según el actual mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares.