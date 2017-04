Inflación anual llega a 5.62%, su nivel más alto en casi 8 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a la baja en el nivel general de precios durante la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 5.62%, su nivel más alto desde junio de 2009, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un retroceso de 0.15% en la primera mitad de abril. Pese a lo anterior, la variación anual se ubicó en 5.62%, el nivel más alto en casi ocho años.



Entre los bienes y servicios cuyos precios contribuyeron a esta disminución quincenal se encuentran: Las tarifas eléctricas con un retroceso de 13.36%, producto del programa de verano aplicado en 15 ciudades; gas doméstico LP, -3.07%; tomate verde, --8.75%; gas doméstico natural, -5.67%; cebolla, -4.03%; gasolina de bajo octanaje, -0.12%; limón, -2.63%; carne de cerdo, -0.50%; servicios de tintorería, -2.41%; y papa, -1.72%.



Por el contrario los productos cuyos precios reportaron alzas en la primera quincena de abril, fueron: Pollo con una alza de 2.25%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.54%; servicios turísticos en paquete, 3.62%; leche pasteurizada y fresca, 0.88%; automóviles, 0.39%; vivienda propia, 0.08%; jitomate, 4.08%; aguacate, 5.83%; y chayote, 17.71%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un aumento quincenal de 0.26% y a tasa anual de 4.76%; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 1.38%, alcanzando de este modo una tasa anual de 8.32 por ciento.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.33% quincenal y los de los servicios 0.20%.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.53%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.49% como resultado de los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas, dentro del esquema de temporada cálida en 15 ciudades del país a las que el Índice Nacional de Precios al Consumidor les da seguimiento.