Realizan marcha por los 43 del Ángel al "antimonumento"

Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, alertó que el estado de Guerrero se encuentra hundido en la corrupción y la impunidad, pues a diario se registran muertos derivado de la violencia que se vive.



Con poca convocatoria inició la marcha, del Ángel de la Independencia al antimonumento, de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.



Felipe de la Cruz aseguró que aunque sea lenta, la justicia va a llegar y tarde o temprano se sabrá el paradero de los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos.



Por otra parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres advirtió que no seguirán con "reuniones estériles" con las autoridades si no dan respuestas concretas.



En ese sentido adelantó que el plantón que mantienen en la entrada de la Procuraduría General de la República seguirá por tiempo indefinido hasta que vean avances concretos en la investigación.



Al asegurar que está estancada la investigación que tiene abierta la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes enfatizaron que no moverán el plantón que iniciaron el pasado 20 de abril en la entrada de esa dependencia hasta que tengan avances verdaderos.



Luego de marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento, el pequeño grupo de manifestantes acusaron que la PGR no tiene interés de avanzar a la verdad.



Vidulfo Rosales, abogado del movimiento, remarcó que no se moverán de la entrada del edificio de la PGR hasta que se avance en cuatro líneas de investigación.



Una de ellas es que la PGR detenga a todos los policías de Huitzuco que participaron en la desaparición de los normalistas.



Que se siga en la línea de investigación contra elementos del Ejército del Batallón de Iguala que probablemente participaron también aquel 26 de septiembre de 2014.



"No nos moveremos hasta que se establezca la línea de investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago y que se analice con claridad los más de mil teléfonos que tiene la PGR en su poder", señaló Vidulfo Rosales.



En su oportunidad Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, comentó que sus movilizaciones continuarán hasta que se dé cumplimiento a sus exigencias.



"Si pensaron que con el tiempo nos íbamos a quedar sentados se equivocaron, seguiremos insistiendo hasta que se aclaren las cosas", mencionó.



Agregó que ya son casi tres años sin saber la verdad y las autoridades están retrasando todo porque "no quieren avanzar con el trabajo que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes".