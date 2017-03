Gobierno trabaja para mejorar condiciones de mujeres: Rivera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Con capacidad y unidad las mujeres podemos construir el México que todas queremos, un México para nuestros hijos y nuestras familias”, aseguró Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional al participar en el “Encuentro con Mujeres de Hogares Unidos”, celebrado en Tepic, Nayarit.Subrayó que el presidente Enrique Peña Nieto “conoce la fuerza y la capacidad de las mujeres, por eso está trabajando tanto para lograr la igualdad de género y hacer de México un País más justo y equitativo para nosotras”.Ante más de 17 mil personas reunidas en el llamado Auditorio de la Gente y en compañía del gobernador Roberto Sandoval, y de la titular del DIF nacional, Laura Barrera, la señora Rivera de Peña, aseguró que el gobierno federal cuenta con programas importantes para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y el DIF se suma a todos estos esfuerzos.“Las mujeres unidas somos capaces de lograr muchas cosas. Tenemos que confiar en nosotras mismas, tenemos que creer en lo que somos capaces de hacer. Creyendo en nosotras mismas y en nuestra capacidad, podemos enseñar a nuestros hijos a creer en ellos. Podemos transmitirles esta fuerza a todos en nuestra familia”, manifestó.Expresó que las mujeres tienen gran capacidad de amar y de dar “siempre estamos entregando lo mejor de nosotras mismas. Son muchos los programas que realiza el gobierno para mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexicanas.En relación al programa “Hogares Unidos”, Angélica Rivera de Peña dijo que ha ayudado a miles de mujeres a superarse, a ser más independientes, y a abrirse nuevas oportunidades, para poder brindarles a sus familias una mejor calidad de vida.Previo a este evento, Angélica Rivera, el gobernador Sandoval, su esposa Ana Lilia y Laura Barrera, entregaron de manera simbólica, 27 mil paquetes de material para la elaboración de productos artesanales; 50 prótesis y 15 unidades adaptadas para el traslado de personas con discapacidad.Por su parte, el gobernador nayarita, agradeció la presencia de la presidenta del CCC del DIF Nacional y reconoció lo importante que es el programa de Hogares Unidos. Destacó que tiene ocho años funcionando y participan cientos de mujeres. Sandoval Castañeda, subrayó que en México hay esperanza y gallardía.“Los mexicanos, queremos salir adelante unidos”. Destacó que Nayarit es un estado donde las mujeres no quieren nada regalado, donde las mujeres no son menos que los hombres. Aquí no van atrás de los hombres, van delante de nosotros, al lado de nosotros y con el corazón en alto cuidando a las familias, cuidando a sus hogares”.Agradeció la presencia de la señora Angélica Rivera de Peña y el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto La esposa del Presidente y el gobernador del estado recorrieron varios pasillos del auditorio donde saludaron y escucharon a las asistentes. Después convivieron y cantaron con un grupo de niños huicholes.