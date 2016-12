Rechaza PT contraataque a Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La dirigencia del PT salió a la defensa de la senadora Ana Gabriela Guevara frente al intento de quienes la agredieron el pasado 11 de diciembre, pretenden difamarla y calumniarla.



La dirigencia petista reprochó tardanza en el caso, pues “han pasado 11 días y hasta el momento las autoridades del Estado de México no ha dado con los responsables”.



Es inentendible eso “puesto que ellos andan libres y hasta dando declaraciones”, reclamó la dirigencia de ese partido en un comunicado, en el que demandó de nueva cuenta a las autoridades no dejar impune el caso y proceder a castigar a los culpables.



El PT “rechaza enérgicamente que los responsables, buscando su defensa, intenten cambiar la versión de los hechos cuando es evidente que se trató de una agresión con dolo, alevosía y ventaja”, expuso.



En el comunicado expresó que no admitirán que se “difame o calumnie la honorabilidad de la quien fuera una de las deportistas mexicanas más destacas en el mundo y que fue víctima de la violencia”.



El caso de Ana Gabriela evidencia la violencia que se vive en nuestro país y la que se ejerce cada vez con mayor frecuencia contra la mujer y no se trató de colocar el tema con fines políticos, “sino con el interés genuino de impulsar la batalla contra la violencia de género, cuyas estadísticas van en incremento”, anotó.



El PT llamó a crear un frente para combatir esa violencia desde las familias y exigir políticas que permitan una vida sin violencia y otorguen seguridad a las mujeres.