VIDEO: Dan de baja a alumno por agredir a maestro en Tabasco

TABASCO(SUN)

Luego de ser exhibido a través de un video en las redes sociales donde golpea a su maestro por no darle permiso para salir del aula, el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) dio de baja a un alumno del plantel 41 que cursaba el segundo semestre.A través de la página de Facebook “TrabucoTV Tabasco”, se dieron a conocer dos videos dónde se ve a un estudiante del Cobatab agrediendo a golpes a su maestro.En una de las grabaciones aparece el docente sentado en su escritorio vestido con playeras a rayas, mientras que el estudiante, de nombre Carlos y que porta un uniforme blanco, esta frente a él dialogando. Aun cuando no se alcanza a escuchar lo que platican, de acuerdo a sus propios compañeros le estaba pidiendo permiso para abandonar el aula.En el video, de un minuto con 55 segundos, sólo se alcanza apreciar el momento en que el estudiante se va en contra del maestro golpeándolo. Momentos después se pierde la imagen sin embargo se pueden escuchar los gritos y el llanto del resto de los alumnos.En una segunda grabación, de 14 segundos, se logra ver como dos de sus compañeros de clase tuvieron que intervenir para que Carlos dejara de agredir al docente, quien en todo momento sólo mete las manos para detener los golpes.Los hechos ocurrieron en el plantel 41 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en el poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección del municipio de Cárdenas, en donde ya en anteriores ocasiones se han presentado conatos de violencia protagonizados por los mismos alumnos.Este lunes, luego de la difusión de los videos, en un comunicado se dio a conocer la baja del alumno: “Como lo establece el Reglamento Escolar de la institución, dicha falta es considerada una causa grave de responsabilidad conforme al artículo 60 fracción II, por lo que se procedió a notificarle al interesado, a través de sus padres, la aplicación de la sanción de acuerdo a los artículos 61 fracción III y 67 que corresponde a la Baja del Subsistema Colegio de Bachilleres”.En entrevista, el director general del Cobatab, Jaime Mier y Terán Suárez, reveló que el alumno ya se encontraba bajo tratamiento sicológico por diversas conductas que había presentado, por lo que dijo que después de lo ocurrido no se puede permitir que continúe en el salón de clases.Señaló que se esta investigando quién o quiénes subieron el video a las redes sociales, porque también son alumnos y se les aplicara una sanción, toda vez que comenzaron la filmación incluso antes que se dieran los hechos violentos.“El segundo punto que tenemos que ver es lo que pasa con este alumnos, él ya tenía un diagnóstico del Centro Sicopedagógico y ya estaba en tratamiento según fui informado”, señalóY agregó: “Y finalmente el tercer punto que tenemos que ver es hacer un análisis con toda paciencia, con todo, tomando en cuenta el aspecto del problema; qué ocurrió con el maestro, qué ocurrió con los alumnos, cuál fue el entorno donde se suscitó esto”.