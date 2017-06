Caen tres ex policías por muerte de cantante de La Voz

(SUN)

Tres ex policías fueron detenidos y trasladados al Penal de Pacho Viejo, sospechosos de la desaparición y asesinato de Gibrán Martiz, ex cantante de La Voz México, hace ya tres años.



Los ex policías estatales fueron llevados al área de juzgados de Pacho Viejo, en la conurbación a la capital veracruzana, para que les imputen el delito de desaparición forzada.



De acuerdo a las autoridades, la detención se dio la tarde del lunes y aún buscan a dos elementos más que habrían participado en la desaparición del cantante y dos jóvenes más, cuando se encontraban en la ciudad de Xalapa.



Gibrán David Martiz fue levantado el 7 de enero de 2014 y fue encontrado muerto -11 días después- junto con un menor de edad, en la carretera Huatusco-Conejos, tras un enfrentamiento entre delincuentes y la policía.