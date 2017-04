Busca Conago código de conducta para gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, presentará un código de conducta a sus homólogos que integran la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), el próximo 3 de mayo, a fin de promover la ética, la transparencia y rendición de cuentas en las acciones de gobierno.



El gobernador de Morelos consideró necesario que los mandatarios estatales trabajen con ética, transparencia y rendición de cuentas, “sino damos una señal de compromiso de que nos debemos conducir con probidad, esto va a lastimar al País”.



Mencionó que a dicha reunión asistirá, además de todos los gobernadores del País, el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA, por sus siglas en inglés), que encabezada el demócrata por el estado de Virginia, Terry McAuliffe.



El morelense, quien dejará la presidencia de la Conago, sostuvo que para evitar casos como el de Javier Duarte, en Veracruz y Tomás Yarrington de Tamaulipas, es importante que los gobernadores se apeguen a dicho código de ética.



Aclaró que a título personal sostuvo que Javier Duarte estaba saqueando a Veracruz, por los comentarios que el propio ex mandatario hizo, “decía que tenía una cuenta concentradora que le daba rendimientos, ‘la pongo a sudar’”.



Sobre Javier Duarte, Graco Ramírez señaló que el ex gobernador de Veracruz hizo una desviación monstruosa, abusiva, escandalosa de participación a empresas fantasma para crear una red de poderes financiero y económico muy grave.



“Es un precedente y yo les dije por eso a mis compañeros, esto que está pasando con estos gobernadores nos está lastimando a todos porque la gente piensa que todos somos iguales y no somos iguales, yo no soy igual”.



Afirmó que es imperante actuar con mesura ante el crecimiento de un personaje que está construyendo una conversación muy peligrosa, -todos son la mafia menos yo-, pero hay que ver qué dice Duarte, ver cuánto le patrocinó en su campaña en Veracruz, desde cuándo y cómo lo patrocinó.



El presidente de la Conago dijo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), se deben incluir cláusulas de derechos humanos, seguridad y migración.



Manifestó su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la exigencia a los Estados Unidos para dejar sin efectos las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia migratoria y garantizar que cualquier medida oficial se encuentre acorde con los tratados internacionales.