Mexicanos que participen en muro perderían prestigio: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las empresas mexicanas que participen en la construcción del muro entre México y Estados Unidos deberán de decidir entre perder prestigio haciendo negocios con los estadounidenses o mantenerse firme en sus principios y tener el apoyo nacional, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



El funcionario dijo "a veces en la vida hay que decidir entre los principios por sobre los negocios".



Explicó que el gobierno no pondrá legislaciones restrictivas para las firmas mexicanas que quieran construir el muro, pero "por el prestigio de las marcas que representan sería alineado a sus propios intereses no participar en la construcción del muro".



Ante los asistentes a la 69 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), advirtió que los mexicanos valoran qué marcas son leales y cuales no.