Ex contador de Javier Duarte, sin protección de fuero, señalan

(SUN)

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Sergio Hernández Hernández, aseguró que el ex subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Javier Duarte y actual diputado local, Juan Manuel del Castillo González, no necesita ser desaforado para enfrentar la acción de la justicia.



El también Coordinador del grupo legislativo del PAN aseguró que los señalamientos en contra del ahora diputado local que lo ubican como responsable de las operaciones de facturación dudosas, son delitos de orden federal, para lo cual el fuero no lo protege.



“Como es una denuncia federal, que tiene que ver con delitos federales, los diputados tenemos fuero constitucional en cuanto a los delitos del orden común, puede ser que no haya necesidad (de un desafuero)", dijo.



En entrevista, señaló que por parte de su bancada no se protegerá a ningún diputado que haya participado en el desvío de recursos, así sea el priísta o cualquier otro integrante de la actual LXIV Legislatura.



“Pero si hubiera necesidad, insisto, nosotros estaremos en total disposición de hacer valer la justicia y de implementarla para cualquier legislador”.



Durante la audiencia del ex gobernador Javier Duarte en Guatemala, se dio a conocer que ordenó que todas las operaciones de facturación se trataran directamente con Juan Manuel del Castillo González, entonces subsecretario de Administración y Finanzas.



“Creo que (Juan Manuel del Castillo) ya es un elemento más en las investigaciones que se están realizando en contra del ex gobernador. Aunque no fuera diputado, o fueran más diputados los señalados, la justicia debe de ser pareja y debe de ser para todos”.



Por ello, exhortó a sus homólogos estar pendientes de las investigaciones para determinar lo conducente, en los casos en los que la ley se los exija.



“Cualquier persona que le haya hecho daño a Veracruz tiene que ser enjuiciada y tiene que responder a la Ley. Aunque sea un diputado de la actual Legislatura le aplican las mismas leyes que a todos los ciudadanos; hay que estar atentos a las investigaciones”.