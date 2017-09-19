Lista de personas trasladadas a distintos hospitales tras sismo

Lista de personas trasladadas a hospitales de la Ciudad de México tras sismo.
PERSONAS TRASLADADAS A HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL BALBUENA
ANTONIO ROCHA PÉREZ
FRANCISCA NICOLÁS GONZÁLEZ
JORGE ANTONIO RAMOS FLORES
SELENE MARIEL RAMOS FLORES
MARTHA GARCÍA BENAVIDES
JOSÉ LUIS GARCÍA
MARÍA DE JESÚS IBÁÑEZ GARCÍA
JUSTINO RODRIGUEZ GALEANA
IVONNE PAOLA CANO
ANTONIO ROCHE PÉREZ
TERESA LAGUNES PALACIOS
HÉCTOR ALEJO PACHECO CORONA
LENIN ESCUDERO JUANA
OSCAR AGUILAR ENRÍQUEZ
MARÍA DE LA LUZ GARVCÍA MONTOYA
ANDRÉS MEJÍA PÉREZ
GREGORIO JUAN VALENCIA
RODOLFO MEJÍA LÓPEZ
EUSTACIA GAMBOA ROMERO
JAMIL AZUCENA MAYA RAMÍREZ
JOSEFINA JIMÉNEZ GARCÍA
GREGORIO MILLÉN XICOTENCATL
VIRIDIANA GARDUÑO PIÑA
NALLELY RAMÍREZ ZÚÑIGA
NICOLÁS SALAS MEDINA
MANUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ FRANCO
ARIADNA RAMÓN MONTIEL
MANUEL HERNÁNDEZ FUENTES
ERICK ANTONIO OROZCO DELGADO
LARISSA BARÓN MORALES
CENTRO MÉDICO DANTA FÉ
MARICELA HEREDIA LÓPEZ
ALAN TEJEDA SARAUZA
MARÍA DEL ROSARIO MUÑÓZ
CARLA SARABIA MENDOZA
PRÓSPERO ROJAS MARTÍNEZ
COLUMBA ORTÍZ ALCÁNTARA
ERICK DÁVILA
HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO
IRMA PARTIDA ROSAS
LESLIE PARTIDA ROSAS
VALERIA PRADO GARCÍA
INÉS PÉREZ ZÁRATE
ELIÁN MARTÍNEZ PARTIDA (EN TRASLADO A HOSPITAL LEGARÍA)
LORENA TÉLLEZ PÉREZ
HOSPITAL BELIZARIO DOMÍNGUEZ
JUAN DE LA CRUZ GARCÍA
AMAIRANI FLORES GALLOSO
PATRICIO AMEZQUITO ESCALANTE
DOMINGO PICASSO RAMÍREZ
LUIS ALBERTO SORIANO AGUILAR
MARÍA DE LA LUZ BOLAÑOS RAMÍREZ
ALICIA SÁNCHEZ LEYTE
GUILLERMO NEGRETE PEÑA
JESÚS GARCÍA SANTIAGO
RAFAEL VELÁZQUEZ
SUSANA PÉREZ HERNÁNDEZ
HOSPITAL GENERAL XOCO
MARÍA LUISA PINEDA LÓPEZ
REYNA ALICIA VENECES PINEDA
LEONOR HERNÁNDEZ SANTOS
DESCONCIDO/EDER
DANTE AVELINO
JUANA CEREZO AMADO
JULIETA CALDERÓN LARA
JESÚS AMAYA GONZALEZ
FERNANDA ALARCÓN GUTIERREZ
ROXANA GONZALEZ HERNÁNDEZ
HOSPITAL PEDIATRICO DE IZTAPALAPA
ESTEFANIA RUÍZ MENDOZA
HOSPITAL SAN ÁNGEL INN CHAPULTEPEC
HUMBERTO TREJO
PERSONAS TRASLADADAS A HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL BALBUENA
ANTONIO ROCHA PÉREZ
FRANCISCA NICOLÁS GONZÁLEZ
JORGE ANTONIO RAMOS FLORES
SELENE MARIEL RAMOS FLORES
MARTHA GARCÍA BENAVIDES
JOSÉ LUIS GARCÍA
MARÍA DE JESÚS IBÁÑEZ GARCÍA
JUSTINO RODRIGUEZ GALEANA
IVONNE PAOLA CANO
ANTONIO ROCHE PÉREZ
TERESA LAGUNES PALACIOS
HÉCTOR ALEJO PACHECO CORONA
LENIN ESCUDERO JUANA
OSCAR AGUILAR ENRÍQUEZ
MARÍA DE LA LUZ GARVCÍA MONTOYA
ANDRÉS MEJÍA PÉREZ
GREGORIO JUAN VALENCIA
RODOLFO MEJÍA LÓPEZ
EUSTACIA GAMBOA ROMERO
JAMIL AZUCENA MAYA RAMÍREZ
JOSEFINA JIMÉNEZ GARCÍA
GREGORIO MILLÉN XICOTENCATL
VIRIDIANA GARDUÑO PIÑA
NALLELY RAMÍREZ ZÚÑIGA
NICOLÁS SALAS MEDINA
MANUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ FRANCO
ARIADNA RAMÓN MONTIEL
MANUEL HERNÁNDEZ FUENTES
ERICK ANTONIO OROZCO DELGADO
LARISSA BARÓN MORALES
CENTRO MÉDICO DANTA FÉ
MARICELA HEREDIA LÓPEZ
ALAN TEJEDA SARAUZA
MARÍA DEL ROSARIO MUÑÓZ
CARLA SARABIA MENDOZA
PRÓSPERO ROJAS MARTÍNEZ
COLUMBA ORTÍZ ALCÁNTARA
ERICK DÁVILA
HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO
IRMA PARTIDA ROSAS
LESLIE PARTIDA ROSAS
VALERIA PRADO GARCÍA
INÉS PÉREZ ZÁRATE
ELIÁN MARTÍNEZ PARTIDA (EN TRASLADO A HOSPITAL LEGARÍA)
LORENA TÉLLEZ PÉREZ
HOSPITAL BELIZARIO DOMÍNGUEZ
JUAN DE LA CRUZ GARCÍA
AMAIRANI FLORES GALLOSO
PATRICIO AMEZQUITO ESCALANTE
DOMINGO PICASSO RAMÍREZ
LUIS ALBERTO SORIANO AGUILAR
MARÍA DE LA LUZ BOLAÑOS RAMÍREZ
ALICIA SÁNCHEZ LEYTE
GUILLERMO NEGRETE PEÑA
JESÚS GARCÍA SANTIAGO
RAFAEL VELÁZQUEZ
SUSANA PÉREZ HERNÁNDEZ
HOSPITAL GENERAL XOCO
MARÍA LUISA PINEDA LÓPEZ
REYNA ALICIA VENECES PINEDA
LEONOR HERNÁNDEZ SANTOS
DESCONCIDO/EDER
DANTE AVELINO
JUANA CEREZO AMADO
JULIETA CALDERÓN LARA
JESÚS AMAYA GONZALEZ
FERNANDA ALARCÓN GUTIERREZ
ROXANA GONZALEZ HERNÁNDEZ
HOSPITAL PEDIATRICO DE IZTAPALAPA
ESTEFANIA RUÍZ MENDOZA
HOSPITAL SAN ÁNGEL INN CHAPULTEPEC
HUMBERTO TREJO