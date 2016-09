CNTE: Se levanta plantón y paro; abre nueva etapa de lucha

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el levantamiento del plantón nacional en la Ciudad de México y del paro indefinido en Chiapas, terminaron los bloqueos, plantones y mega-manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).



En su última reunión, los líderes acordaron que de aquí a diciembre enfocarán los esfuerzos de su lucha en presentar una iniciativa ciudadana para abrogar la reforma educativa.



En una reunión que sostuvo el domingo por la noche, la Dirección Política Nacional de la CNTE abrió "una nueva etapa de lucha que descansa esencialmente en la Ruta Pedagógica, y el Proyecto de Transformación Educativa", lo que quiere decir que a pesar de que su jornada de lucha "no ha concluido" no tendrán actividades constantes puesto que se enfocarán en la buscar la abrogación de la reforma educativa desde el punto de vista legal.



"Que la jornada de lucha permanente de la CNTE, no concluye con el levantamiento del plantón nacional, ni con la modalidad acordada por los distintos contingentes; a partir de esta fecha y hasta diciembre de 2016, se abre una nueva etapa de lucha que descansa esencialmente en la Ruta Pedagógica, y el Proyecto de Transformación Educativa".



En octubre se establecería el periodo de información, y recolección de firmas ciudadanas que respalden esta iniciativa y poder entregarla al Senado de la Republica en el mes de noviembre.



De ninguna manera se renuncia a la acción política, por lo que se trabajara el plan de periodo, que se marca claramente de aquí al mes de diciembre", menciona la DPN en un comunicado.