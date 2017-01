Dólar cierra en $22.25 previo a toma de protesta de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dólar al menudeo cerró este jueves en 22.25 pesos, sin cambios respecto al cierre de ayer, cuando alcanzó un precio máximo histórico.



De acuerdo con analistas y operadores, el peso mexicano podría caer a nuevos mínimos históricos si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia este viernes, cuando asuma, cualquier medida que pueda golpear a la economía de México.



Un tono áspero del magnate republicano contra el comercio con México o el anuncio de medidas concretas, como imponer aranceles sobre productos provenientes de territorio mexicano, podría disparar el cambio por encima de 23 pesos por dólar, estiman.



"No sabemos cuál es valor del peso porque no sabemos cuál es la política final. Ha sido realmente agotador imaginar lo que él podría hacer", dijo Marco Oviedo, economista de Barclays en la Ciudad de México.



Pero si Trump ofrece pocos detalles sobre su anunciado plan de renegociar el acuerdo de libre comercio que su país tiene desde 1994 con México y Canadá, el peso continuaría alrededor de su nivel actual de 22 unidades. Incluso podría apreciarse si adopta un tono conciliador.



"Si los temores que pueden ser dramáticos no se materializan pensaría que podemos ver un regreso en el mercado cambiario", comentó Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse.



El peso se ha hundido más de un 16% desde que Trump ganó en noviembre principalmente ante sus amenazas de renegociar o hasta sacar a Estados Unidos del acuerdo comercial y frenar la salida de remesas hacia territorio mexicano.



Otro factor que ha puesto en jaque al peso ha sido el nerviosismo provocado por las amenazas que ha lanzado a las automotrices de imponer nuevos impuestos fronterizos, lo que podría castigar al floreciente sector automotor mexicano.



"Mi expectativa es que si las acciones ejecutivas afectan directamente a México o el libre flujo de productos es muy probable que el Banco de México intervenga, pero qué impacto puede realmente tener es cuestionable ", dijo Alfonso Esparza, estratega de Oanda en Toronto.



Las autoridades monetarias de México han dicho que están preparadas para intervenir si el movimiento del peso es desordenado. A principios de enero, el banco central vendió 2 mil millones de dólares en el mercado local y en el exterior en una inédita estrategia para apoyar a la moneda.



Para algunos estrategas, la volatilidad en el mercado podría continuar durante los primeros 100 días de gobierno de Trump, hasta que se definan las políticas y su impacto en México.



"Va a ser muy difícil que el peso mexicano se pueda fortalecer a menos que Trump con sus discursos sea él mismo quien jale las riendas del dólar", agregó Esparza.