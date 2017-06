El Día del Padre… no es tan padre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Día del Padre es una de las celebraciones que queda en segundo plano al compararse con las ventas del 10 de mayo, aunque supera ligeramente a San Valentín y al Día del Niño.



Y es que los gastos para festejar al padre representan la mitad de lo que se eroga para las madres, de acuerdo con datos de la Concanaco, Canacope y Canaco.



Tiendas como Walmart consideran que las ventas de esta celebración aportan una pequeña parte en la temporada de verano.



La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) aseguró que las erogaciones por festejos y regalos para los papás este 18 de junio serán de 25 mil 665 millones de pesos, menores a los 44 mil millones que se gastaron el Día de las Madres, pero superiores a los 20 mil millones del Día del Amor y la Amistad, y a los 18 mil millones de la celebración para los niños.



“Hay una enorme diferencia cultural en el que pones en el altar a la mamá y al papá denostado, porque hay papás que dejaron una muy mala imagen, aunque no es la generalidad”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), Ada Irma Cruz.



La diferencia con el festejo del 10 de Mayo también tiene que ver con que el padre muchas veces es el único ingreso económico familiar y prefiere no festejarse a él mismo para no gastar, expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Humberto Lozano.



Hay que considerar la ausencia de padres, porque hay hogares de madres solteras o mujeres que son cabeza de familia, algo que se puede ver en estadísticas, añadió. El Inegi informó en marzo pasado que en 3 de cada 10 hogares del país no hay padre, y una mujer es la jefa del hogar.



Además, como dicha celebración cae en domingo, las familias festejan en casa y los restaurantes no están igual de llenos que en 10 de mayo.



Los representantes de Canacope y Canaco CDMX expusieron que el gasto en un regalo puede variar mucho. Para una mamá, dijo Cruz, se pueden dar aretes desde 50 pesos y para un papá corbatas o calcetines de 100 o 150 pesos. Pero, en promedio en un regalo se gastan 600 pesos para el padre y 650 pesos para la madre.



El 10 de Mayo se tiene aún la costumbre de regalar electrodomésticos, lavadoras o pantallas de televisión, entre otros artículos de mucho mayor valor que al final son para el beneficio de toda la familia, expuso Lozano.



Restaurantes y cines.



Kantar Worldpanel México, firma de investigación de mercados, precisó que 36.7% de las familias planea salir de casa e invitar a desayunar, comer o cenar a su papá, mientras que 6.4% realizará alguna actividad de entretenimiento como ir al cine o al teatro.



“5.3% atenderá alguna celebración escolar o festival de los hijos y 2.1% festejará con un paseo o viaje”, indicó.



La agencia prevé que 18.1% de los mexicanos regale ropa a su padre, mientras que 8% obsequiará accesorios como cinturones, corbatas, relojes y sombreros, 7.4% apuesta a productos de cuidado personal y sólo 1.6% dará dispositivos tecnológicos.



“Desafortunadamente, no todos celebran esta festividad, y tenemos que 5.3% de los hogares no celebrará el Día del Padre y en 9% de los hogares mexicanos no hay papás”, manifestó.



Kantar Worldpanel añadió que el Día del Padre es una de las celebraciones más importantes del año, pero cada día cobra mayor importancia a nivel nacional e internacional.



Antonio Ocaranza, vocero de Walmart de México y Centroamérica, explicó que la compañía tendrá diferentes productos enfocados a distintos tipos de papás. “Este día lo tomamos como una ocasión de compra y ofrecemos opciones. En cuanto a venta, su impacto es pequeño dentro de la venta de la temporada de verano”.



Fátima Linares, gerente de investigación en Euromonitor International, explicó que hay un crecimiento en general en las categorías de productos para afeitado, tocador (baño, desodorantes, cuidado del cabello y de la piel), y de fragancias en México, pero este incremento en ventas es una tendencia no sólo del Día del Padre.



“Los productos para afeitado crecieron 5% en 2016, los de tocador para hombres alcanzan 8% de crecimiento y las fragancias sólo 3%, todos en términos constantes”, indicó.



Aseguró que en general existe oportunidad de seguir creciendo en el segmento de productos enfocados para el cuidado del hombre.