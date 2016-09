Amparan a Elba Esther contra nueva aprehensión de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El juez federal Alberto Díaz otorgó una suspensión de amparo a Elba Esther Gordillo Morales que impide a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar cualquier intento para consignar una averiguación previa abierta contra la maestra por presunta defraudación fiscal.



El titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Amparo Penal consideró que deben respetarse los derechos al debido proceso y el de adecuada defensa de los que goza Gordillo, por lo que la PGR no puede solicitar una nueva aprehensión contra la exlideresa magisterial, al menos mientras tenga vigencia la suspensión de amparo.



Apenas la semana pasada un tribunal federal negó a la PGR librar una orden de captura contra Gordillo Morales por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 680 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.



El pasado 22 de agosto, una resolución del INAI determinó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deberá dar a conocer los detalles de los recursos públicos que se encuentren en dos cuentas bancarias de las cuales la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo presuntamente desvió 2 mil millones de pesos.



De estas cuentas, identificadas con los números 5637017000001663 y 5637017000003616, de Banco Santander, presuntamente Gordillo extrajo la mayor parte de los recursos que transfirió a cuentas de particulares, incurriendo así en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con lo reportado por la PGR en febrero de 2013.



En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que un particular le pidió al SNTE la información sobre estas cuentas, solicitud a la que el gremio respondió que no podía atenderla en virtud de que las cuentas no le pertenecen. Por ello, el ciudadano presentó un recurso de inconformidad.



“En alegatos, el SNTE reiteró que los números de cuenta que refiere el particular no pertenecen al sindicato, por lo que no está obligado a proporcionar dicha información”, aunque esto último fue desestimado por el INAI.