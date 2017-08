Seguro Social anuncia la mayor compra de medicinas del País

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la licitación de la compra consolidada de medicamentos 2017-2018, por más de 55 mil millones de pesos, la más grande de la historia, que beneficiará a 80% de la población.



Mikel Arriola Peñalosa, director del instituto, detalló que se adquirirán mil 609 claves, de las cuales 768 son medicamentos, 692 materiales de curación y 149 fármacos de patente.



El mayor volumen de medicinas es para la atención de diabetes, con insulinas, y las que generan más gasto son las que se destinan al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cáncer.



De los 55 mil millones 326 mil pesos de esta licitación, 50 mil millones serán aportados por dependencias federales, 4 mil millones 984 mil por los estados y 338 millones por institutos de Salud.



Las inversiones se dividirán en 35 mil millones 361 pesos (64%) para comprar medicamentos y vacunas, 15 mil millones 39 (27%) en fármacos de patente y fuente única, y 4 mil millones 926 (9%) en material de curación.



Arriola Peñalosa dijo que este año participarán 48 entidades públicas, ocho más que en la licitación anterior, de las cuales cinco son dependencias federales; IMSS, Issste, Pemex, Sedena y Semar, 20 gobiernos estatales, entre los que destaca la incorporación de Aguascalientes y Oaxaca, y los 23 Institutos de Salud que existen en México. En la página Compranet se puede consultar el proyecto de convocatoria.



Dijo que Tabasco, Zacatecas, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán no se han sumado a esta adquisición de medicamentos, y sólo en el caso de Veracruz se debe a que la entidad mantiene adeudos con los proveedores.



Sobre por qué esos estados no se han integrado a la licitación, explicó que al ser soberanos pueden ejercer su derecho en cuanto a los mecanismos de compra de medicinas, pero a modo de invitación les recordó que un peso en la consolidada compra 35% más fármacos que aquellos que no se incorporan dijo Arriola Peñalosa, quien añadió que de aquí al 5 de septiembre más entidades pueden entrar a la licitación.



Ante Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, y José Reyes Baeza Terrazas, director general del Issste, el director del IMSS expuso que los ganadores se darán a conocer en octubre-noviembre, un mes antes de lo esperado, acción con la que se beneficiará el abasto oportuno.



El número de piezas que se requieren para esta compra será de dos mil 184 millones de unidades, cifra 6.6% superior a la comprada el año pasado, por lo que es la mayor adquisición de insumos para la salud en la historia.



Indicó que está quinta compra consolidada tiene un crecimiento de 13% respecto a la de 2016 y un incremento de 20% en el número de participantes.



Aseguró que la transparencia está garantizada con la participación, puesto que participan además de la Secretaría de la Función Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de políticas de integridad y compras públicas, así como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que fortalecerá el proceso de contratación y apoyará con capacitación en materia anticorrupción.



Precisó que en la licitación 2017 se invirtieron 48 mil millones 883 pesos con 40 participantes y en las cuatro licitaciones anteriores se obtuvieron ahorros por 14 mil millones 215 pesos.



Gómez González señaló que mediante este esquema de compra consolidada, el IMSS logra mejorar la calidad de los servicios de salud, base de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía.



Baeza Terrrazas definió el proceso de las compras consolidadas como un ejercicio republicano, de transparencia y equidad, "que debe ser un referente histórico para que quienes nos sucedan, adquieran el mismo compromiso".