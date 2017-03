Unicef censura política de Trump de separar familias

WASHINGTON D.C. (SUN)

La separación de los niños de sus familias por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es preocupante, pues dejaría a los menores en riesgo de situaciones de violencia y de sufrir un fuerte impacto sicológico, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



En entrevista, Dora Giusti, jefa de Protección de la Infancia de Unicef México, afirmó que debe salvaguardarse la integridad de los menores y recomendó a las familias de migrantes mantenerse juntas sin importar que los hijos tengan la nacionalidad estadounidense.



Dijo que no se sabe cuántos niños podrían regresar a México, puesto que no todos están registrados, lo que dificulta contabilizarlos.



Ese organismo reportó que de 2015 a 2016 hubo un incremento de niños mexicanos retornados, al pasar de 11 mil 743 a 13 mil 746; de éstos, 9 mil 719 no estaban acompañados.