Bancos anticipan alza de tasas; "no impactará bolsillos de familias"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la tendencia alcista en las tasas de interés, el presidente del Consejo de administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, dijo que si bien llegará un momento en que será insostenible mantener bajas las tasas de interés de los productos financieros, este efecto no repercutirá en el bolsillo de las familias mexicanas.



"Todo el año pasado estuvimos viendo que a pesar de que subían las tasas bajaban inclusive las de créditos como hipotecario, lo cual deriva de la competencia y llega un momento en que es insostenible evidentemente y estamos cerca de ese momento", dijo el directivo.



El también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que el impacto será de apenas una fracción de punto en el costo de los nuevos créditos que se contraten.



"No debemos de hacer una sobre reacción por un incremento de una fracción de punto, ya que eso no va a impactar en el bolsillo de las familias", dijo.



En ese sentido, recordó que 8 de cada 10 créditos contratados en México están a tasa fija, principalmente en el sector hipotecario y automotriz, con lo cual un ajuste de tasa no aplica para financiamientos adquiridos con anterioridad.



Robles Miaja destacó que el ajuste de tasa por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos representa una buena noticia para México, ya que es un indicio de una recuperación de la economía estadounidense.



"Es un indicador de que la economía estadounidense está retomando su dinamismo y esto es bueno para México", dijo.



En ese sentido, el directivo dijo que pese a una desaceleración observada en el consumo en el país, no se ven presiones en el crédito otorgado por los bancos y se espera una mejora en los próximos meses ante una baja en la inflación.