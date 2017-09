Confirma Tribunal triunfo de Del Mazo en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó esta noche la declaratoria de validez de la elección como gobernador del Estado de México y la entrega de constancia de mayoría a Alfredo Del Mazo Maza, candidato de PRI, PVEM, Panal y PES, quien mañana podrá asumir el gobierno estatal.



La magistrada presidenta del Tepjf, Janine Madeline Otálora, quien elaboró el proyecto de sentencia que fue avalado, advirtió que dado que la nulidad de elección es la consecuencia más grave, declararla requiere que esté plenamente acreditadas violaciones sustanciales y graves que lleven a convencimiento de que la nulidad es la única forma de reponer un proceso.



En este caso no se acreditaron violaciones de ese tipo que hayan viciado de manera irreparable la elección, dijo.



“Es posible que se acrediten algunas violaciones pero analizadas integralmente y de forma contextualizada se evidencia que fueron accesorias y aisladas”, estableció.



Por tanto, “no es posible acreditar irregularidades relevantes que lleven a declarar la nulidad de la elección”, agregó.



En la sentencia se valoró que muchas de las violaciones ya habían sido resueltas y una parte de ellas descartadas.



En tanto, los asuntos pendientes, entre ellos quejas en materia de fiscalización y procedimientos sancionadores fueron resueltos al inicio de la sesión de esta noche en paquete, pero no impactaron el proceso electoral.



Entre esos casos se confirmó la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar las denuncias presentadas por la organización “Ahora” –que encabeza el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Alvarez Icaza- por el supuesto “ciclo” de corrupción para financiar campañas en el estado de México a través de proveedores a los que ya en el gobierno adjudica contratos de construcción de infraestructura.



Los magistrados también consideraron que no hubo rebase de tope de campaña –como alegó Morena- pues el compromiso de gastar la mitad del tope legal (285.5 millones de pesos) no obligaba legalmente a los abanderados pues fue un convenio no previsto en ley.



En su sentencia el TEPJF modificó los resultados del cómputo a partir del recuento que se había realizado previamente en 556 casillas. Así quedaron los resultados finales del proceso, en el que hubo 6 millones 56 mil 538 votos válidos.



La Coalición del PRI obtuvo 2 millones 41 mil 982 votos, Morena y su candidata Delfina Gómez obtuvo 1 millón 871 mil 361 votos.



El PAN alcanzó 682 mil 480 votos, el PRD 1 millón 84 mil votos, el PT alcanzó 65 mil 467 votos, la independiente Teresa Castell 130 mil 145 votos y fueron emitidos por aspirante no registrados 6 mil 363 sufragios.



El total de votos nulos quedó en 164 mil 166 votos.