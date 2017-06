Conago, sin facultades para negociar acuerdos internacionales: Senador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador independiente Manuel Cárdenas advirtió al presidente de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, Terry McAuliffe, y al presidente del Consejo de la Federación de Canadá (COF) y premier de Yukon, Sandy Silver, que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) carece capacidad jurídica para realizar acuerdos internacionales.



La semana pasada, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera se reunió con el presidente del Consejo de la Federación de Canadá, con quien coincidieron en la necesidad de modernizar y renegociar el Tlcan, bajo condiciones de igualdad.



Así como también con el presidente de la Asociación de Gobernadores (NGA) de Estados Unidos, Terry McAuliffe.



Por medio de un par de misivas, Cárdenas expresó a los funcionarios de Estados Unidos y Canadá que ley y la justicia deben ser la base de todas las acciones que se emprendan tanto al interior de las naciones como en las relaciones con el exterior.



“Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores de México (Conago), declaró que sostendrá un encuentro en Washington con el Consejo de la Federación de Canadá, así como la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, con el propósito de dialogar sobre el TLC y el Cambio Climático, temas que en mi País son de competencia federal y no del orden de gobierno estatal”.



El senador explicó que a diferencia de Estados Unidos y Canadá, la "organización" de gobernadores en México no tienen ningún fundamento legal para su operación, ni capacidad jurídica para establecer este tipo de dialogo o para realizar acuerdos internacionales en materia alguna.



Recordó que la Constitución mexicana “prohíbe” a los estados de la federación en su artículo 117 fracción I "celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado o con las Potencias extranjeras. La Conago es ilegal y contraria al texto constitucional”.



Cárdenas consideró que es fundamental que en las relaciones entre nuestros países haya claridad sobre quienes deben ser los interlocutores y cuáles son los alcances legales que tienen.



“Sugiero respetuosamente que si aspiramos a que México, sea un buen vecino, un buen amigo y un gran socio, ustedes no deben ser causa para que México siga en la ruta de la violación de la Ley”.



Estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que es necesario que se respete la ley y se actúe en el marco del estado de derecho para fortalecer nuestras relaciones y atender los temas que nos son comunes de una manera responsable.