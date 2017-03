Vuelve la violencia a Cancún; muere un policía y atacan a 3 más

CANCÚN(SUN)

La ciudad de Cancún volvió a ensombrecerse con el homicidio de un policía, el ataque a tres más y el registro de disparos en un domicilio particular, cercano a la casa que semanas atrás fue inspeccionado por la Fiscalía General de Quintana Roo.



La jornada inició durante la madrugada, con el asesinato de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez.



Pablo Eliseo Ku Uc, de 40 años de edad y nacido en Quintana Roo, fue asesinado cuando se encontraba a bordo de la patrulla 5540, en uno de los puntos de vigilancia de las avenidas Sayil y Bonampak, en donde se ubica Plaza Solare, en donde han ocurrido varios homicidios.



Conforme a declaraciones de testigos, personas armadas descendieron de dos camionetas tipo Suburban y dispararon en contra del oficial de policía, alrededor de las 03:45 horas de este martes.



El compañero del agente asesinado salvó la vida porque se ausentó minutos antes del ataque.



Al respecto, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT) del ayuntamiento, José Luis Jonathan Yong Mendoza, condenó el homicidio del policía municipal y confió en que la Policía Ministerial encontrará a los responsables.



Eliseo Ku ingresó como policía el 16 de agosto del 2002 y sumaba ya 14 años y 6 meses de antigüedad en la corporación. Se desempeñó como agente en la Unidad de Reacción, en la cárcel pública y como policía auxiliar, entre otras funciones.



Horas después –a las 15:45- la patrulla 5545, que circulaba sobre la avenida Yaxchilán casi esquina con Cobá, fue atacada por sujetos a bordo de una motocicleta. Al abrir fuego, hirieron de gravedad a Rosa Elena Ramón Ramón, conocida como la comandante “Tornado” y a los agentes Benjamín Rodríguez Pérez, de 42 años y Enrique de la Cruz Cruz, de 37 años.



El reporte de la delegación de la Cruz Roja Mexicana, refiere que Rosa Elena, de 49 años, presenta heridas en el abdomen, piernas y espalda; mientras que los otros dos en espalda y piernas. El trío fue internado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizada a un costado de la escena.



A unos metros de la patrulla, el o los atacantes dejaron una mochila y una granada que no alcanzó a estallar. La zona fue acordonada y arribaron ahí elementos de la Policía Federal y del Ejército Nacional, estos últimos, para desactivar y recoger el artefacto.



Una hora después de lo anterior, se recibió el reporte de otra balacera a la altura de la avenida Bonampack, en la calle de cazón. Al llegar al sitio se confirmó la presencia de elementos de la Policía Ministerial, levantando un acta. Se informó que la casa con el número 16, fue rafagueada, sin acceder a dar mayores detalles.



El domicilio se ubica justo a dos o tres casas del inmueble que, el 24 de febrero pasado, fue cateado por la Fiscalía General, luego de una denuncia pública que refería la presunta existencia de millones de dólares en su interior.



La institución habría informado que en el sitio operan cuatro empresas y que no se encontraron cantidades millonarias, sólo poco más de cuatro mil pesos en una de las cajas fuerte detectadas en el sitio.



La mañana del ocho de marzo pasado, asesinaron a un policía municipal, afuera de su domicilio, en la Región 228. El oficial respondía al nombre de José del Carmen Rodríguez López. Recibió un tiro en la cabeza.



El agente causó alta en marzo de 1998. No se encontraba en funciones cuando fue atacado, de acuerdo con la corporación.



Hasta el momento suman 22 homicidios en Quintana Roo, de acuerdo con cifras oficiales.