CNTE no aplicará Reforma Educativa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anuncio una nueva etapa en las actividades para demandar la derogación de la Reforma Educativa.Esta etapa contempla el retiro gradual del plantón instalado en la Plaza de La Ciudadela, así como la desobediencia en la práctica de la aplicación de la Reforma Educativa, esto implica no presentarse a la evaluación docente, además evitarán aplicar el modelo educativo impulsado desde la Secretaría de Educación Pública , asimismo no aplicarán el calendario educativo propuesto por la misma dependencia.De acuerdo con lo dicho por el profesor Eligió Hernández, integrante de la Dirección Política de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, esta etapa no implica dejar de lado la exigencia para abrogar la norma."Nosotros tenemos como eje central la abdicación de la norma, ese es el objetivo y no vamos a parar hasta lograr eso, lo que pasa es un mejoralito, pero nosotros seguimos en la exigencia, de entrada vamos a desobedecer y no aplicar la ley" indicó.Hernández detalló que el retiro del plantón CNTE no significa una derrota, incluso dijo a los contingentes, estos evalúan su regreso a la Ciudad de México, el próximo 2 de octubre."Hay un plan que vamos a ejecutar de manera conjunta, entramos en una nueva modalidad, tal vez no como se veía en los días anteriores, pero estamos en la reorganización, en la información con los alumnos y los padres de familia" señaló.Fuente: SDP