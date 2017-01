Detecta Profeco alza en tortilla, frijol, huevo y pollo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor ( Profeco ), Ernesto Nemer, dijo que han detectado incrementos en los precios de varios productos de la canasta básica como en pollo, huevo y frijol.Pero afirmó que no existe un aumento generalizado de precios en todo el País como consecuencia del gasolinazo.“Debo dejar claro primero que no hay un incremento generalizado en el País; hay algunos productos, algunos artículos que sí reflejan, insisto, algunas alzas que están fuera del rango justificado”, aseguró durante la comparecencia de funcionarios federales ante la Comisión Permanente para explicar el las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas.El procurador del consumidor informó que están monitoreando en especial los productos de la canasta básica que están siempre en la mesa de los mexicanos.De la tortilla, se han detectado aumentos por arriba del rango en Baja California, Colima, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán, Nayarit, CDMX, Tabasco y Oaxaca en donde están verificando que a través de los requerimientos de información emitidos por un total de 26 mil, de los cuales 15 fueron para tortilleros y productores harineros.“Estamos esperando la información para conocer cuál fue la composición de los costos y a partir de ello darle las información técnica que nosotros tenemos de parte de la Secretaría de Economía en el sentido que el incremento no se puede dar ni al 1%, que no puede haber incremento al uno a uno respecto al incremento que se hizo de la gasolina y al diesel”, señaló.