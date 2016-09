Deja Madero diputación; se va al gabinete de Corral

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero , solicitó licencia como diputado federal para incorporarse al equipo del gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral.Madero expresó que su decisión de regresar a su tierra natal para acompañar al ex senador panista fue después de que se le negó la oportunidad de ser presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, decisión que recayó en Javier Bolaños y Guadalupe Murguía.“Yo me voy porque no me dieron la presidencia de la Cámara [de Diputados]; yo le aposté a la presidencia porque estaba convencido de que podía aprovechar y capitalizar mucho mi experiencia para poder apoyar a mi partido y a mi país.“Pero cuando le cierran la puerta a uno, se abre otra. Ahora tengo una invitación muy generosa por parte del gobernador electo, a quien yo le aposté desde el principio”, dijo.El ex líder nacional del blanquiazul negó que vaya a incorporarse al gobierno de Corral Jurado como secretario de Gobierno; sin embargo, dijo que posiblemente podría ser jefe del gabinete. “No puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí; eso ya lo comunicará en su momento el gobernador electo”, explicó.