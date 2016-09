Presidencia perfila festejo "austero" para el 15 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Presidencia de la República perfila para el 15 de septiembre un festejo "austero", para celebrar el Grito de Independencia, sin cena de gala ni invitaciones especiales para empresarios, artistas, deportistas, periodistas ni integrantes de la sociedad civil.De acuerdo con datos recabados en la casa presidencial, la ceremonia se llevará a cabo, como es tradición, desde el balcón central de Palacio Nacional, pero no habrá recepción, como ocurría en el pasado en el Patio Central del inmueble sede del Ejecutivo.A este evento, que será una ceremonia de no más de ocho minutos, más un espectáculo de fuegos artificiales de unos 15 minutos, asistirán sólo integrantes del gabinete, algunos diplomáticos y sus acompañantes, de acuerdo con funcionarios de la PresidencialAsí, por cuarta ocasión consecutiva, el papel del Presidente se limitará en esta celebración a la ceremonia tradicional de “El Grito”.En 2013 canceló su participación en la cena para atender la contingencia provocada por los huracanes ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, en 2014 tampoco asistió para atender la contingencia por ‘Odile’ en Baja California Sur y en 2015 por el anuncio de austeridad y ajustes al gasto.El año pasado, Erwin Lino Zárate, secretario particular del presidente Peña Nieto, confirmó que no se realizaría la cena de gala en Palacio Nacional que tradicionalmente ofrecía la Presidencia de la República en el marco los festejos por el inicio de la Independencia Nacional.En esa ocasión el funcionario detalló que esta decisión se toma "en congruencia con las disposiciones de austeridad presupuestal establecidas por el presidente Enrique Peña Nieto ".“El presidente de la República fue muy claro en su Mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno: Tenemos que hacer más con menos; invertir los recursos públicos en lo sustantivo, en lo que sirve a los mexicanos; le toca al Gobierno apretarse el cinturón”, señaló el funcionario.Agregó: “Congruente con ello y con la austeridad instruida por el presidente Peña Nieto– que se refleja en el proyecto de Paquete Económico 2016, presentado esta semana al Congreso de la Unión–, la Presidencia de la República ha determinado actuar desde ahora, y no realizar la cena para conmemorar El Grito de Independencia”.