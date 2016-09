Reforma energética ha permitido reducir 10% tarifas eléctricas: Peña

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que pese a "distorsiones" la reforma energética ha logrado que 99% de los hogares del país haya reducido en 10% el costo de la electricidad que consumen.Al inaugurar en Nuevo León dos parques eólicos, que tuvieron inversión privada por 650 millones de dólares, afirmó que su gobierno esta cumpliendo con su compromiso de asegurarse de que las tarifas de luz se fueran reduciendo.No obstante, el mandatario subrayó que cuando ha habido ligeros incrementos se debe a que se altera el costo de producción, "que pasa en México y pasa en todo el mundo, así juega el mercado", dijo.Explicó que desde la entrada en vigor de la reforma energética la brecha competitiva entre México y Estados Unidos se ha reducido pues antes la electricidad mexicana era 84% más cara y hoy es igual o menor a la que produce la mitad de los estados de la Unión Americana.Subrayó que México tiene que ser competitivo ante lo que ofrecen otras naciones; "y algo que analizan los inversionistas es cuánto me va a costar la electricidad, porque normalmente la industria consume mucha electricidad y tiene costos elevados en sus procesos de producción."Y México estaba dejando de ser competitivo. La brecha que había en el costo de electricidad en nuestro país frente a la que se paga o pagaba en Estados Unidos, país vecino y que es prácticamente uno de los países con que competimos para atraer inversiones, era 84% más cara la electricidad en nuestro país", dijo.Enfatizó en que hoy ha sido posible cerrar esa brecha a través de disminuir el costo de generación de energía eléctrica en México; "hoy prácticamente nuestra energía eléctrica es incluso más barata, no que en todos los estados de la Unión Americana pero si por lo menos de la mitad de los estados de la Unión Americana, y por citar sólo algunos California que esta aquí en la frontera y Florida".Dijo que no necesariamente esto será permanente pues esta situación se va alterando a partir de la oferta y la demanda y de que en el mercado se definan costos para generar energía eléctrica.Insistió: "Pero lo que sí ha generado la reforma energética es reducir esa brecha que eleva la competitividad que como país tenemos y nos ha permitido reducir las tarifas de luz eléctrica, para la industria, para el comercio, para las pequeñas y medianas empresas."Y dicho sea de paso, porque también ha habido distorsiones, cuando ha habido ligeros incrementos, obviamente al alterarse el costo de producción de la energía eléctrica, que pasa en México y pasa en todo el mundo, así juega el mercado."Pero dicho sea de paso, para el 99% de los hogares mexicanos no ha habido incrementos en el costo de la electricidad, por el contrario, en términos reales, desde que entró en vigor la reforma energética desde el 2014, prácticamente ha disminuido en términos reales casi en 10%".En su mensaje, el presidente Peña Nieto puso énfasis en que México ha implementado acciones para enfrentar el cambio climático, entre ellas la reforma energética y la Ley de Transición Energética.