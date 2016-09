Adquiere la PGR equipo para espiar; paga 15 mdd

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La PGR compró desde la administración de Jesús Murillo Káram el software de espionaje Pegasus, hasta ahora el más sofisticado en el mercado y capaz de escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente.La semana pasada, The New York Times informó que el Gobierno de México pagó 15 millones de dólares por este sistema de intercepción desarrollado por la empresa israelí NSO Group, aunque no precisó la institución responsable de adquirirlo.Pero autoridades de la administración federal informaron que la PGR de Murillo fue la dependencia que contrató el software y que no se trató de una sola compra, sino de dos: En 2014 y 2015.Indicaron que la segunda entrega se hizo poco después de que Arely Gómez asumiera el cargo, aunque el contrato ya estaba finiquitado desde antes de la salida de Murillo, quien luego pasó a ser secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.Especialistas y consultores en la materia apuntaron que NSO Group tiene un solo distribuidor autorizado en México: Son dos empresarios socios que tienen compañías registradas en Panamá y proveen refacciones para las aeronaves de la Secretaría de Marina.