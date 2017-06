Encabeza EPN reunión de gabinete de seguridad nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta tarde en privado, en la residencia oficial de Los Pinos, una reunión del gabinete de seguridad nacional.



A su salida de la casa presidencial, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, detalló en breve entrevista que en el encuentro “se emitieron instrucciones y lineamientos a todas las dependencias para atender y ayudar”, pero no detalló en cuáles temas.



A pregunta expresa sobre el combate al huachicol, destacó que se había anticipado que es un tema que tomará tiempo. Enfatizó que se reforzará las dos líneas puestas sobre la mesa: control de la oferta y control de la demanda.



Subrayó que el fenómeno de robo de combustible se presenta en diversas entidades del país, donde en todas se atiende, pero que el gobierno federal se ha concentrado en Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.



Recordó que en el Legislativo, que no está en periodo de sesiones, hay una serie de minutas en la materia que interesa al gobierno federal pero que la Comisión Permanente no tiene facultades para legislar.



“Tendría que convocarse a un periodo extraordinario y nosotros seguimos pensando que habiendo ya una minuta que salió de la Cámara de Diputados y que ayuda, pues entre más rápido mejor”, indicó.