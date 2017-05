Tras operativo en Totolapan desarman a autodefensas

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

Luego de tomar bajo su control la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, del municipio del mismo nombre en la Tierra Caliente, luego de haber sostenido un enfrentamiento a pedradas, toletazos y gases lacrimógenos, con habitantes de esa población, el operativo policiaco-militar, procedió a desarmar a los integrantes de la “Autodefensa Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan”.



El vocero oficial del Grupo Guerrero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, dijo que la decisión de desarmar al grupo de autodefensa del municipio de San Miguel Totolapa, se dio posterior al enfrentamiento entre policías estatales, federales y militares, en el que no se registraron personas heridas y sólo fueron detenidos 11 policías comunitarios, mismos que fueron liberados y en estos momentos se dialoga con los habitantes.



También informó que peritos de la Fiscalía General Estatal (FGE), realizan estudios científicos sobre los cinco cuerpos calcinados de los ocho que resultaron ejecutados en el enfrentamiento a balazos en la comunidad de La gavia, para confirmar si entre ellos, se encuentra el dirigente de la Familia Michoacana, apodado “El Güero Pelayo”, como lo han estado afirmando los pobladores de esa población del municipio de San Miguel Totolapan, y también para confirmar si otros tres muertos de apellido De Almonte, son familiares de Raybel Almonte, “El Tequilero”.



La toma del control de San Miguel Totolapan, se produjo como a las 14:00 horas, tras el enfrentamiento con habitantes que se oponían a la entrada del operativo policiaco-militar, integrado por más de 400 elementos, que primero dialogaron en la entrada a esa población a la altura del puente sobre el río Balsas, que fue donde inició el forcejeo y las agresiones con piedras y palos por parte de los civiles, y gases lacrimógenos por el lado de los policías estatales y militares.



A través de videos que fueron subidos a las redes sociales, se observa que al principio un grupo de mujeres forman una valla humana para impedir el paso al operativo militar y a quienes les gritan: “Queremos paz”, “váyanse contra los delincuentes y asesinos, aquí no están”, “vayan allá donde está “El Tequilero”, “aquí no los queremos, porque nada más vienen a estar sentados” y “que se vayan a La Gavia, allá están los delincuentes”.



Sin embargo, como a las 13:53 horas, comenzó el avance del operativo que finalmente logró replegar a las mujeres y varones que se oponían a su entrada y tomaron bajo su control el palacio municipal, mientras los habitantes se encuentran apostados en las esquinas de las calles que confluyen en el zócalo de San Miguel Totolapan, gritando consignas en contra de los integrantes del operativo policiaco-militar en misión de proporcionar seguridad y combatir a las bandas delincuenciales que atosigan a los ciudadanos de Tierra Caliente, dijo el vocero oficial Roberto Álvarez.



Hay que señalar que a pesar de que antes del enfrentamiento, se puede observar en los videos subidos a las redes sociales, a policías de la Autodefensa Movimiento por la Paz, portando armas largas, pero que no accionaron en contra de los policías y militares, que al tomar el control de la seguridad en San Miguel Totolapan, procedieron a desarmarlos, sin que hubiera oposición.