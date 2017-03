Funcionario presuntamente ebrio arrolla a 2 en Oaxaca

OAXACA, Oaxaca(SUN)

El subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca, Carlos Díaz Aguirre, protagonizó en presunto estado de ebriedad un hecho de tránsito, en que dañó dos vehículos, atropelló a dos motociclistas y atravesó una barda de un taller mecánico.Los hechos se registraron este domingo en la primera calle Emilio Carranza de la colonia Reforma, frente al domicilio del funcionario, cuando pretendía ingresar con su unidad de motor, marca Jeep, tipo Cheroke, con placas de circulación para personas con discapacidad número 125-TT.Díaz Aguirre es hijo del también ex funcionario federal y ex diputado Heliodoro Díaz Escárraga, quien en diciembre de 2014 fue víctima de escarnio público al difundir en redes sociales que había regalado a su vástago un Porsche con un valor cercano al millón 500 mil pesos.Esta mañana, acompañado de una mujer, Edith Díaz Ordaz, también presuntamente alcoholizada, el subdelegado de la Sedesol intentó ingresar a su domicilio con su unidad de motor; sin embargo, al parecer aceleró en reversa.Luego de atropellar a dos personas en motocicleta, dañó dos taxis del sitio “ADO” y se incrustó en la pared de un taller mecánico.Elementos de la Policía Vial del municipio de Oaxaca de Juárez lo llevaron a los separos, donde rindió su declaración y llegó a un arreglo con las partes.“A las y los afectados les reconozco su disposición, les manifiesto públicamente que se cumplirá lo pactado cabalmente y les ofrezco una disculpa.“Para mí este lamentable accidente que afortunadamente no paso (sic) a mayores, es y será una experiencia de vida que desde hoy sé, me enseñará mucho”, posteó en redes sociales por la tarde tras obtener su libertad.